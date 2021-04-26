大角嘴九龍殯儀館的老唐狗女「大耳」，不幸於本月15日遭私家車撞死，私家車於意外後不顧而去。立法會前議員鄺俊宇指，「大耳」是區內「明星狗」，對牠無辜被撞死感難過。鄺表示，根據目前法律，除非閉路電視片段可證明，司機刻意撞死「大耳」，否則司機毋須負上刑責。根據他過往經驗，即使司機被控「殘酷對待動物」，最終入罪機會微，鄺直斥本港法例「非常離譜」。

鄺俊宇於立法會任職4年來，一直倡議修訂動保法例。對於現時《道路交通條例》中，只限馬、豬及綿羊等動物被車輛撞倒受傷後，司機才必須停車，鄺俊宇引述當時政府回覆稱，「因為馬、豬同羊係財產，政府仲用緊幾十年前嘅標準」。

今年政府終刊憲修改《道路交通條例》，惟鄺預計，至少需2、3年始正式立法，「國際城市落後過第三世界，非常丟臉」。

十八區動保專員麥志豪指， 《道路交通條例》修改後，僅要求司機撞到貓狗後需停車，不代表司機須負刑責。他認為，政府修改《條例》之餘，應加入「不小心駕駛引致動物受傷」，全面保障動物權益。

現行法例下，只限馬、豬及綿羊等動物被車輛撞倒受傷後，司機才必須停車，否則可被罰款10,000元和監禁12個月。今年2月19日，食衞局就《2021年道路交通（修訂）條例草案》刊憲，決定把貓和狗納入《道路交通條例》第374章第56條的「動物」定義內，讓貓狗若被車輛撞倒，司機亦必須停車。然而根據立法會文件，條例草案預計刊憲6個月後才開始實施，草案已在2月24日提交至立法會審議二讀。

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