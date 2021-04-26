疫情持續一年多，各行各業大受影響，旅遊業首當其衝幾乎停擺，再有旅行社捱不住倒閉，有35年歷史的安運旅遊於上周五（23日）結業，其官方網頁及社交平台facebook已停止運作，無法瀏覽。香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡證實事件，約200名旅客受影響，涉及旅費約400萬元。

據知，安運旅遊總行設於觀塘，另有3間分店位於旺角、銅鑼灣及荃灣。記者早上分別前往觀塘總行、旺角及銅鑼灣分店了解，旅行社已關門，並用紙張遮蓋玻璃門，無法查看內裡情況。門口張貼結業通知：「由於疫情嚴重影響旅遊業的收入及運作，安運旅遊有限公司管理層抱歉向各界正式宣佈：本公司於2021年4月23日全線結束營業」。

通知同時指出，為保障各方利益，該公司將進行清盤程序，債權人稍後將會收到有關清盤事宜的書面通知。

資料顯示，安運旅遊有限公司於1986年創辦，由一班資深從業員組成，以安運滿FUN遊作為公司優質品牌，承辦旅行團及其他旅遊服務，包括代訂世界各地機票、酒店 、郵輪假期、自遊行套票及包團服務（服務對象包括教學團體及遊學團）。

馬爾代夫個人化套票最出色 約30名員工已遣散

陳張樂怡表示，根據安運旅遊提供的資料，受影響的旅客約200名，涉及旅費約港幣400萬元，旅議會暫時未收到受影響旅客求助個案；持印花收據的受影響旅客可向旅遊業賠償基金申請賠償。而受影響的約30名員工已妥善遣散。

安運旅遊姓梁老闆表示，雖然政府早前有推出保就業計劃補助旅遊業界，但疫情持續，只有短期的支持長遠不足以維持，現階段政府似乎未有進一步繼續補助旅遊業，「睇唔到前景之下，惟有選擇結業，好無奈」。

有幫襯安運旅遊多年的熟客表示，以預付方式向安運替家人購買機票，每次在預付金額中扣數，現餘下約3,000元，他得知安運結業消息，十分感慨。低成本旅遊情報網Flyday.hk創辦人Herman稱，安運旅遊屬於本地老牌旅行社，但沒有經營傳統旅行團，主打日韓東南亞等自由行套票，在網上旅行社未興起之前，安運已提供自由行套票服務，算是行內首批推出自由行套票服務的旅行社。

Herman續稱，安運營辦馬爾代夫旅遊套票及郵輪假期有聲有色，「行內聲譽做得唔錯，差唔多係指標咁滯，大部份向客人提供個性化服務為主」。他解釋，以揀選馬爾代夫套票度假為例，旅客可能多是慶祝新婚蜜月或周年紀念，預算消費較高，旅行社提供的服務亦會較個人化。以他所知，從其情報網平台的用家留言可見，旅客對安運的評價大多正面、可信及認為價格吸引。

因此，Herman直言安運結業絕對可惜，他指以他所知，有旅客早前向安運買了機票仍未退款，「疫情開始咗咁耐，仲有顧客受到影響，即證明呢間旅行社本身嘅受眾係好多，好可惜，頂咗咁耐，到今時今日終於頂唔順」。他相信，現有的旅行社若不轉型，恐亦難以支持下去。

旅遊界立法會議員姚思榮指出，安運旅遊歷史悠久，業務一向經營不俗，曾與大型集團合作，無論經驗、對旅遊業的貢獻皆明顯。因疫情問題，中大型旅行社面臨租金及人工壓力，困難及壓力更大。姚續稱，安運早於90年代是其中一間較早推出機票及酒店套票服務的旅行社之一，當時來說，「機加酒比較複雜，佢都提早做，又做到成績出嚟，對旅遊業有貢獻。由細（公司）做到大（公司），曾經興盛一時，都幾無奈」。

不過，姚思榮認為，目前不算旅行社的倒閉潮，過去1年約數十間旅行社倒閉，現時仍有超過1,700間。

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