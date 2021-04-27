天水圍周一發生一宗非常嚴重的非禮案，一名5歲女童被陌生男子帶到屋苑殘疾人士洗手間內非禮，警方翻查附近閉路電視片段後鎖定目標，至今午（27日）在天水圍拘捕一名30歲、報稱無業男子，涉嫌非禮，現正被扣留調查。

事發於周一（26日）中午，一名5歲女童由母親的女性朋友，帶到天澤商場一間補習社補習，其間女子著女童自行搭𨋢上樓，然後離開，惟女童未有跟從指示到補習社，反而在商場內留連約一小時。警方指至下午1時50分左右，一名身穿T裇短褲、白鞋白襪、戴眼鏡的男子靠近女童，並聲稱可帶她到公園嬉戲，女童不虞有詐，跟隨對方到附近的俊宏軒的殘疾人士洗手間，有人乘機向女童大肆非禮，甚至要求女童替他進行口交。男子得逞後將女童獨留殘廁，之後逃去無蹤。

由於女童未有依時到補習社，職員致電女童家人查問，其母親得悉消息後趕到現場了解。女童被侵犯後返回補習社，並向母親講述事發經過，至下午2時40分左右母親報警求助，案件交由元朗警區刑事第十三隊接手調查。

警方翻查閉路電視片段後鎖定一名目標男子，並於今日（27日）下午拘捕一名姓余30歲男子，他報稱無業，沒有黑社會背景，經警誡後承認犯案，警方正了解被捕男子背景及犯案動機，是否干涉或參與其他同類型案件，他現正被扣留調查。

據知，女童讀幼稚園K3，與父母及胞姐居於天水圍，由於父母均要工作，平日女童會由母親帶到學校上課，至放學時便會委託女兒同學的母親，代為將女童帶到天澤商場的補習社上堂，至傍晚6時，女童的家人會到補習社接回女童。

警方初步相信被委託接送女童的女子，因有其他事要做，加上認為女童非常熟悉前往補習社的路線，相信女童能短時間內抵達而一時大意，釀成今次事件，而元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛更指今案件源於家長某程度上的疏忽，沒有好好看管子女，令犯人有機可乘。

天澤商場樓高3層，設有多間食肆及商舖，平日人流絡繹不絕，當中商場有3至4間補習社，主要集中於3樓的位置。《蘋果》於晚上8時到場了解，發現商場內僅餘十多名市民，所有補習社已全部關門，之後沿天橋步行5分鐘至俊宏軒，發現人流亦十分稀疏，其商場地下及一樓位置都設有殘疾人士洗手間，而在一樓殘廁外的天花更裝有天眼，而廁所內的牆壁亦留有黑色粉末，相信為警方曾到場掃模搜證。

因年幼未有自理能力 家長應留意女童心理變化

兒童事務委員會委員雷張慎佳表示，5歲女童未有自理能力，遇上突發事件無法處理，應有成人在旁看管，不能掉以輕心，並認為家長事後要留意女童的心理變化，讓她盡快走出陰霾。

雷太表示，任何公眾地方，都不應讓小童單獨留連，一時疏忽隨時抱撼終身，若女童不幸被非禮，家長可找尋專家評論傷害，設法讓女童回復心理健康。

香港城市大學犯罪心理學家黎定基指出，小朋友天真無邪，不懂保護自己，家長應從少教育她們保護自己，對陌生人無故靠近作出防範，而5歲女童由於太年輕，父母應貼身照顧，切忌太意。他表示，接連發生女童被非禮案，主要因女童年幼，在色魔眼中是沒反抗的獵物，容易得手，可以滿足性衝動及虐待心理。

大律師陸偉雄表示，如果女童在很遠已被放下，而女子也愛理不理，覺得女童可自行前往補習社，便有機會違反《侵害人身罪條例》第27條「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。

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