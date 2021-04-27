41歲男子在健身中心舉重期間昏迷，目前情況危殆。香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德博士指出，槓鈴重量過百磅，一旦昏迷被壓，傷勢難以預料；他指24小時營業的健身中心，因為沒有駐場職員會有危險性，若於深夜發生意外未必及時被發現，建議市民若在凌晨時分健身，應結伴同行，以策萬全。

雷雄德指，舉重並非危險性高的運動，設備上配有安全架，只是擔心一下子未能將槓鈴放回架上而被壓傷。另外，用力閉氣時，有機會出現「努責現象」而產生短暫頭暈、頭痛、心悸，甚至短暫暈厥等情形。大部份人在一兩分鐘後停止狀況，但若有異數，又未被人及時發現，則有相當的危險。

他續說，24小時健身中心，深夜時段都沒有職員駐場，只能靠CCTV監控，但「唔會有人時刻對住個芒（屏幕）」。他強烈建議市民約朋友同行，而且要量力而為。健身中心在設備上可考慮裝置感應器，例如有人進入後，隔一段時間也沒動靜，可響號提示控制室人員。

雷雄德認為，24小時健身中心的原意很好，為有需要的市民提供運動空間。不過，通宵時段做健身，有可能日間已經過長時間工作，因此若感到太疲倦就不宜舉太重，一定要量力而為。

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