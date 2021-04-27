一名41歲姓王男子，今日清晨6時半，在上水天平商場一間24小時營業的健身中心內健身期間，被職員發現他暈倒，胸前壓住槓鈴（槓鈴桿兩端有鐵餅），職員連忙報警。救護員接報到場，事主昏迷不醒，送北區醫院搶救，目前留院深切治療部，情況危殆。警方接報到場，初步顯示事主沒有表面傷痕，翻看場內的cctv發現，事主當時是舉起槓鈴後便暈倒，案件列有人暈倒處理。

現場消息指，當時事主被發現於「史密夫機」重量訓練用器材附近暈倒。該機械事後已經停止使用。槓鈴是雙手臂一起運動的訓練器材，相較於舉啞鈴，槓鈴運動範圍有限，例如臥推時，啞鈴可以將角度與下降範圍擴大，槓鈴只能下降到胸前就停止。槓鈴桿一般重20公斤，然後再在兩端掛上鐵餅。

香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德博士表示，舉重並非危險性高的運動，但舉重時若運氣不當，在閉氣發力時，有機會出現「努責現象」而產生短暫頭暈、頭痛、心悸，甚至短暫暈厥等情形。

記者上午到達涉事健身中心，當時有約20名顧客，職員稱只招待會員，拒絕讓記者進入，要待寫字樓人員回覆。至中午12時15分，有軍裝警員到健身室了解事件。

健身室通宵開放 凌晨無職員當值

現場玻璃門貼上告示，指健身室的職員當值時間，是周一至周六的中午12時至晚上9時，周日則是中午12時至下午6時，公眾假期不會有職員當值。換言之，除此以外是沒有職員駐場。事主暈倒的情況，是職員從閉路電視看到。據了解，男子暈倒至職員發現之間，前後相差3分鐘。此外，健身室亦貼出告示，表明只招待會員，若會員「偷雞」帶朋友入內會被終止會籍及罰款。

綜合健身室用家所講，健身中心採用臉部容識別操作，凡進出者不需拍卡進內，而上水分店一般同一時段會有2名員工駐場，他們不會穿上制服，但會不時為健身客提供專業意見，而客人亦可隨意參加私人教練班，揀選心儀的教練。上水分店面積約過千呎，場內有4個浴室及員工休息室，場內亦有自助販賣機，機內大多販賣保健飲料，而且亦有配備合規格的急救箱。

居住粉嶺的健身客賴先生亦得悉今早有人於中心內暈倒，他估計事主或許未做足程序，才會受傷暈倒。現時出事的史密夫機已停用，賴指器械的槓鈴桿有20公斤重，鐵餅分為2.5公斤、5公斤、10公斤、15公斤及20公斤，健身客會因應能力而加磅；雖然器材旁未見有張貼使用指引，但正常使用器械時，使用者需先測量桿子會否壓到胸部，再調整使用器械。故他認為事主可能未有量度調校好器材，加上未有預計身體承受鐵餅的重量，致意外發生。

對於是次意外，賴先生亦擔憂健身中心有時段會無人駐守。他指事發時為清晨時分，一旦發生意外會無人察覺進行急救，擔憂日後會有同類事件發生。他又指上水分店的高峰時段為傍晚6時至晚上10時，人數約3、40人，會有3名職員睇場，更認為24小時健身中心比傳統的好，設備及環境舒適，「最緊要無人sell你」，希望中心會就事件檢討店舖運作的安全問題。

自助健身室應運而生

因應疫情，政府多次關閉健身室等處所，現時雖然重開，但亦要求所有在健身室工作的人士要每14天做一次檢測，入場顧客要掃描「安心出行」，或登記個人資料。

疫情下也令24小時健身中心應運而生，毋須簽約及預繳、不設駐場教練、逐次收費。有「自助」健身中心分店越開越多，遍佈全港，它們與傳統健身中心不同，採用按月收費及24小時「便利店式」經營，有月費低至498元，任用場內健身設施，降低消費門檻以吸客。

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