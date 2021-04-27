【最新消息】家人已尋回李揚川

71歲婦人李揚川，昨日（周一）約下午5時，離開銅鑼灣住所後失去聯絡。由於她患有末期肺癌，身體虛弱並要服藥，家人非常擔心，已經報警及在網上發帖尋人。

李揚川身高約150cm，體重約107磅。短頭髮，較稀疏並帶少許白頭髮。昨日外出時身穿彩色間條長袖衫、淺藍色Nike 波鞋，有一斜孭袋。

李的女兒稱，母親患肺癌4期，正接受化療，身體虛弱，而且有情緒病和焦慮症。李婦平日極少獨自外出，昨日突然向家人表示想到灣仔區一間銀行處理定期戶口的事宜。女兒已經勸阻，應承今日陪她前往，不料一會兒失去其蹤影，遍尋不獲，翻看大廈閉路電視，發現李婦於下午5時左右離家，隨後報警求助。

李的女兒續稱，母親手機駁通了，但一直沒有人接聽。家人非常擔心，報警之餘也在網上發帖尋人，希望有市民留意到可提供資料。

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