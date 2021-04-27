早上11時許，青衣涌美路天后古廟，負責人今早發現香油箱的鎖頭位被人撬甩，箱內數百元香油錢被偷去，於是報警。警方正展開調查，列偷竊案件處理，暫無人被捕。天后古廟正進行擴建工程，並貼出告示提醒善參拜時要注意安全，祭壇則搬出地盤外擺放，據悉工程約需一年時間。

青衣天后古廟有近300年歷史，歷年來曾兩次搬遷，過去亦曾遭賊偷竊香油錢，2013年11月更曾發生火警，燒毀兩支龍柱、天花牌坊、天后娘娘的花橋，但左右護法「財神」與「地主」則並無損毀，位於中央的天后娘娘像亦僅面上裝飾輕微熏黑。

相傳廟宇最初建於現時青衣大橋下，清朝乾隆六年（1741年）該廟遷至現時青衣警署，1926年及1962年該廟兩度重修。1983年，港府在廟宇位置建青衣警署，廟宇再搬至涌美路現址。據說，為免青衣警署影響廟宇風水，港府加建噴水池、假石山和牌樓。古廟常有婦女來參拜求子，而每年農曆四月初一至初五，該廟舉行天后誕。

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