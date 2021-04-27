倫敦金騙案出現新手法，有本地倫敦金投資公司，勾結內地資產管理中介公司，在內地舉行講座，標榜低風險、高回報，招徠內地投資者，然後誘使投資者簽署同意書，授權內地中介操控受害人戶口，作出不合理的倫敦金交易，令投資者短時間盡失所有投資金額，警方接獲受害人代表律師的報案後展開調查，昨日拘捕5男2女，涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），騙款高達2億3千萬元，涉及116名內地受害人，其中最大宗單一損失為1300萬元。

被捕7人全為香港人（年齡35至76歲），其中一人為法國籍，懂中文及廣東話，7人分別是本地一間註冊金融公司的負責人、董事以及戶口持有人。警方昨日搜查該金融公司位於中環及長沙灣的辦事處，以及搜查被捕人的住所。行動中撿獲電腦、銀行戶口紀錄文件、83萬元現金，被凍結的資產約7700萬元，財富調查組將繼續跟進調查。

警方商業罪案調查科表示，有關詐騙活動於2013至2018年期間進行，受害人全是內地人，他們參與有關投資計劃由不足一年至五年不等，大部份均為兩年以上，其中最大宗單一損失的受害人為年約60歲的投資者，是貿易公司經理，其間投資1300萬元，惟兩年內已損失全部投資金額。

騙徒利用本地倫敦金投資公司，透過內地中介公司，舉辦投資講座，當受害人被招徠後，誘使受害人簽署同意書，授權內地中介操控其戶口，作出不合理倫敦金買賣，令受害人短時間損失所有投資。涉案的本地註冊金融公司，以及一間內地註冊的資產管理公司，首先本地詐騙集團利用內地資產管理公司作代理，在內地多次舉行投資講座，以低風險、高回報，每年有13至27厘的回報率，吸引受害人投資倫敦金，誘使受害人交出網上投資戶口的名稱及密碼予內地中介公司，並把投資款項存入本地金融公司的銀行戶口，其後受害人被通知有關投資失利，投資金額全部損失。

本港警方接獲代表全數受害人的兩名香港代表律師報案，從而展開調查，經過財務分析，諮詢專業人士意見後，作出有關拘捕行動。調查顯示，內地中介公司作虛假陳述，聲稱投資低風險、高回報，當中發現投資者的交易有三個不尋常地方，包括高槓桿、高頻率、大量不符合投資邏輯的交易。高槓桿只要金價有些微變動，都會損失大量金錢，高頻率是即使金價無明顯上落，受害人被安排大量無意義賣出買入的交易，要承受大量交易費用，又以高市況買入、低市況賣出的手法，作出不合邏輯的買賣，令受害人短時間內損失所有金錢。

被問到有沒有內地人被內地執法機關拘捕、會否與內地執法機關合作採取拘捕行動的問題，商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陸振中表示，警方的調查仍在進行中，亦正在追查涉及案件的內地人士， 不排除有其他拘捕行動。據知，香港警方稍後會聯絡內地執法部門，展開打擊行動。

警方呼籲投資倫敦金或貴金屬要審慎，因涉及複雜的投資手法，要了解有關公司的背景及風險，此外，簽署投資文件時，要清楚了解文件的細節，不要輕易簽授權書，不要將投資戶口的名稱及密碼交予第三方人士，同時留意戶口月結單，核對交易紀錄，一旦發現有未經授權的交易，要盡快向相關公司查詢。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568