41歲男子在健身中心舉重期間昏迷，事件敲響24小時健身中心的安全警號，大學教授即建議市民通宵時段宜結伴同行，以便有照應。有顧客認為24小時健身中心應安排職員當值，以策安全。

今日上午也有不少市民到涉事健身中心做健身，不過大部份是「獨行俠」，進入後即逕自選取器械鍛煉。顧客林先生說：「我新嚟呀！玩咗一個月，玩好簡單啫，志在做運動，唔會玩高危嘅，自己知自己咩事，會量力而為。」林又指，主要是日間到來健身，見到有職員當值，不清楚晚上情況。也有顧客表示不擔心安全問題，並謂很多時候也見到職員當值。

《蘋果》也到其他連鎖式經營的健身中心了解。其中熟客孫先生認為，24小時的健身中心確是方便，特別是深夜才收工的上班族「11、12點都可以有得做」。不過他認為駐場起碼要有一個人「好似噚晚嗰啲情況，有啲咩都可以即時幫到佢，一個人喺入面舉，出咗事就比較危險囉。唔係話教練，文員又好，當值嘅人又好。行路都會跌親呀，舉鐵都想挑戰自己，真係舉唔到受咗傷，唔好話教練，職員都好，唔使等咁耐、拖咁耐，有人支援嘛。」

孫先生又說：「自己都會注意，力能所及囉！譬如返完通宵，體能狀態唔係太好就唔嚟。」

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