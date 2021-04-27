《蘋果》去年放蛇直擊報道，揭開黑幫錶霸將錶位私有化惡行。繼今年3月中警方拘捕21名男女之後，至今個月警方再展開代號「融號者」行動，就非法代客泊車行為拘捕兩人。警方指，兩人收取酬勞後，未有為客人入錶，因而以涉嫌盜竊將他們拘捕。

警方指，繼今年3月中打擊非法代客泊車後，警方在過去兩個星期再展開第二輪行動。行動中，警方透過一系列放蛇行動，發現仍有少部份代客泊車檔鋌而走險，以違法方式霸佔咪錶位，包括收取酬勞後沒有為客人入錶等。

至今日，警方以涉嫌盜竊，在尖沙嘴區拘捕兩名分別43及52歲涉案男子，並撿獲一批證物，包括木枱、膠凳、賬簿、代客泊車票、收錢用的膠兜以及約80元現金。警方提到，被捕兩男所屬代客泊車檔已經營約10年，目前仍被扣留，正調查兩人是否有黑幫背景。

本港車位嚴重不足，造就一批黑幫咪錶霸橫行。本報記者去年曾放蛇直擊，揭開錶霸將錶位私有化惡行，除油尖旺區最猖獗外，更有黑幫更染指新蒲崗工廠區的貨車咪錶位，以月租3,000元掠水，令一眾搵食車司機叫苦連天。

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