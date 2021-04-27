現時大嶼山南部一帶道路被劃分為封閉道路，車輛如打算行經，需要向運輸署申請「大嶼山封閉道路通行許可證」（下稱禁區紙） ，然而需求殷切下衍生騙案。有詐騙集團透過社交平台，訛稱代辦禁區紙，受害人轉款後便不知所終，更有受害人提供資料後遭勒索。警方調查後發現集團涉及至少17宗同類騙案，涉12.8萬元，昨今兩日（26及27日）拘捕5名男女，其後再揭發該犯罪集團也涉及其他類型騙案，並透過不同傀儡戶口，洗黑錢高達550萬元。

網罪科科技罪案組總督察戴子斌表示，警方較早前接報，指去年9月至今年2月期間，有騙徒在一個社交平台發帖，訛稱可以一條龍服務代辦禁區紙，受害人匯款至指定戶口後，騙徒便不知所終。更甚者，有受害人提供個人資料並轉賬後，遭騙徒威嚇要求繼續匯款，否則便會出手傷害。

警方調查後，鎖定一個活躍於本地的犯罪集團，他們牽涉至少17宗騙案，涉款約12.8萬元。受害人來自不同背景，包括商人、會計師、建築工人、司機等，最大宗騙案受害人為一名54歲男建築工人，被騙走1.1萬元。

至昨今兩日，警方派員拘捕三男兩女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「勒索」及「洗黑錢」等罪。被捕者均為本地人，介乎28至39歲，部份有黑幫背景，當中3人為集團骨幹。行動中，警方撿獲7部智能電話和流動裝置、5張銀行提款卡等。

警方提到，集團會吸納一些銀行戶口作傀儡戶口，以吸納及轉走受害人款項。根據傀儡戶口賬目，警方發現上述犯罪集團除了涉及代辦禁區紙騙案外，還牽涉其他類型騙案，相信過去半年該集團已透過這些戶口，清洗了550萬元黑錢。警方相信行動已瓦解該個集團，目前調查仍在繼續，不排除更多人被捕。

對於有傳媒早前指大嶼山居民「走法律罅」代辦禁區紙牟利，警方指，如果市民在申請許可證時，作出不實聲明，提交一些虛假文件，有機會觸犯《刑事罪行條例》第73條虛假文書罪，最高可監禁14年；另外根據《道路交通條例》，如果使用私家車或輕型貨車，作非法出租或取酬載客，最高可罰款1萬元和監禁6個月，呼籲市民不要試法。

嶼南自駕遊須禁區紙 只限平日每日限25個

現時，任何人駕車進出大嶼山南部的所有道路，或東涌道（石門甲道以南一段），必須持有有效「大嶼山封閉道路通行許可證」，才可直達貝澳、梅窩、大澳及昂坪等旅遊點。

運輸署現時審批的大嶼山禁區紙分個人和商業申請，其中商業申請方面，主要是供大嶼山南部的公司及旅遊服務業界申請；如有工程合約、紅白二事要前往大嶼山，亦可申請臨時許可證。

個人則分兩種，第一種是市民只要持有大嶼山南部住址證明便可申請，每個單位可申請一張，為期一年。另一種則為2016年初推出的大嶼山自駕遊計劃，市民可透過運輸署網頁申請，每日名額為25個，以先到先得方式發出，為期一個月，車輛只能星期一至五（公眾假期除外）上午8時至晚上7時進出嶼南。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568