政府提出「疫苗氣泡」計劃，以接種疫苗「換取」放寬防疫規定。對於已關閉的6類場所，即包括酒吧、卡啦OK、派對房間、夜總會、麻雀館等，食物及衞生局局長陳肇始下午公佈，考慮到業界已停業長時間，而有關場所感染機會較高，認為員工和訪客須至少打首針疫苗，及訪客使用安心出行，可重開並營業時間至午夜2時，顧客人數上限為場所容納一半，酒吧及夜總會限2人一枱，卡拉OK及派對房間則只准4人一房。

港九舞廳夜總會聯合總商會理事長廖偉指出，過去2周努力跟政府開會，直至日前雙方終達成共識，只要員工和客人均注射疫苗，即可復業，他期望夜總會最快於本周四（29日）復業。

對於員工要以「打針換復業」，他透露員工均表支持，並稱：「 唔打針，咪唔使返工囉，你唔等錢使，你可以退休㗎，係咪？」而客人須出示打針紀錄，否則不准光顧，他認為客人也會慢慢習慣：「等於餐廳食嘢，你都要掃二維碼啦，大家都慢慢接受啦！」 至於場內只准2人一枱，他認為問題不大，客人屆時要分枱、分房坐，也可能出現一個小姐對一個客的情況。

疫情持續，夜總會、酒吧及卡拉OK等行業已停業5個月，令業界經歷前所未有的困難，廖偉直言已有一成夜總會結業，因此業界均渴望復業，雖然部分員工已轉行令人才流失，但他認為會慢慢恢復過來。復業後，有關措施實施後14日亦會檢討，他期望日後再出現新一波疫情，政府不會「一刀切」，應該「邊間出事，邊間停」。

而新輝煌夜總會經理麥先生亦支持以打針換取復業，他自己亦已完成接種迎接復業，但行內不少「大班」是老人家，有血壓高等慢性病，未必適合打針，不少舞小姐亦向他反映抗拒打針，但隨着各行各業即將放寬限聚規定，從業員難免要「強制打針」，他認為「小姐都會慢慢接受」。

政府今午公佈夜總會周四復業安排後，麥先生隨即接獲逾150名客人蜂擁致電預約，「佢哋話唔跳舞，飲吓酒都開心」，公司亦會堅守「2人一枱」政策，但由於停業太久，不少「小姐」已轉行，暫時他只能安排約40名小姐上班，數量比昔日100人少，但他有信心復業後她們會慢慢回流。

不過，客人須打針及用「安心出行」才可光顧，記者問過不少夜總會常客，均認為用「安心出行」會曝露行蹤，「隨時家變喎」，故普遍認為難以接受。有「大班」亦直言，如果客人「虛報」，都難以監察，「咁後果佢哋自負喇！」

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