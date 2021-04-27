青衣山坡被數百尊神像佔據，怵目驚心，生態地質導賞員戴緻賢表示，不少市民因搬屋、移民而隨意將神像丟棄到附近山邊，青衣情況「好誇張吓」。戴批評，市民於郊外棄置神像，行為自私，呼籲將神像送到佛堂、精舍等地方。戴認為，連串事件 反映地政總署巡查及執法不力，促當局加強罰則，避免情況惡化。

玄學家麥玲玲指，市民棄置神像之山野，「其實手續上唔太啱」，她指市民會因搬遷或宗教問題而放棄供奉神佛，加上自己膽怯或不知如何處理，放在山邊，「有人掉開後越嚟越多，好多位出現好多菩薩像、先人牌、地主，咩都有」，這會褻瀆神明。

麥師傅建議，若市民放棄供奉，先向神佛裝柱香，告之放棄供奉原因，再用紅紙包住，用紅膠袋裝上，再單獨丟掉，但切忌不要把它與垃圾混在一起，「通知後就好似變咗普通物件一樣」，才是對仙人佛像的尊敬。

麥師傅又指，政府現時並未有任何部門負責跟進棄置佛像，故提醒市民要有好手尾，在玄學上仙人佛像亦曾對自己保佑祝福，籲市民應好好善待它們，「菩薩係慈悲嘅，但丟喺山頭都唔係咁好。」

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