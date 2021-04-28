41歲姓王男子，昨日清晨時分在上水天平商場一間24小時營業的健身中心內舉重期間昏迷。職員發現王的時候，其胸前壓住槓鈴。王目前留院，今日情況仍然危殆。涉事健身室暫未發聲明回應事件。

事發於昨日清晨6時半，職員由CCTV發現事主舉起槓鈴後暈倒，倒卧在一部「史密夫機」附近，連忙報警。據了解，男子暈倒至職員發現之間，相差3分鐘。而槓鈴的槓鈴桿重20公斤，加上兩端的鐵餅，估計最少也有30公斤。

史密夫機是常見健身器材，其設計除了有軌道令槓鈴不會左搖右擺，也有一格格鐵架作安全裝置，讓健身人士舉重時如果乏力，可以利用槓鈴上的鐵鈎，讓鐵架快速承住槓鈴重量，避免槓鈴墜下。美國很多一般家庭由於有足夠空間，都會在家中設置該機器自行健身。不過，如果健身人士趕不及用鐵架承住槓鈴，便有機會令槓鈴墜下，導致健身人士受傷。

浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德博士表示，健身人士使用史密夫機前，一般都要接受基本舉重課程，康文署轄下健身室和大學健身室，都會開設此類課程，讓初學者熟習使用該機器步驟，「等於學游水，唔一個人唔識跳落去（泳池）自學」。他不建議從未使用過的人士使用該機器，呼籲市民量力而為。

另外，雷雄德曾提到，24小時健身中心深夜時段沒有職員駐場，只能靠CCTV監控，但「唔會有人時刻對住個芒（屏幕）」，認為健身中心在設備上可考慮裝置感應器，例如有人進入後，隔一段時間也沒動靜，可響號提示控制室人員等。

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