天水圍昨發生嚴重非禮案，一名5歲女童被陌生男子帶到屋苑殘疾人士洗手間內非禮，30歲無業色魔昨日被捕。不少家長狠批色魔行為變態可恥，更批評涉事家長涉嫌疏忽，認為商場可考慮於事發的樓層增設保安站崗，加強巡邏。

《蘋果》今午重返事發商場視察，補習社及興趣班中心位於高層位置，而補習社均集中3樓的角落處。事發後，商場保安亦見加緊巡邏，又不時留意樓層的洗手間有否可疑人士出入。據了解，補習社的上課時間由下午2時至7時不等，每節約2小時。風化案發生後，記者今日更見有補習社職員陪同學生去洗手間，以免同樣事情發生。

家長周女士今午送女兒到芭蕾舞學校上課。對於昨日的事件，她認為色魔行為過份，家長亦要對事件負責。周女士理解家長需要工作，生活無奈，但畢竟照顧小孩才是第一，他們的安全更為重要，故每次會確保女兒進入學校才會離去。

周女士更指，就連女兒去洗手間亦擔心，因樓層洗手間的位置較靜，加上人流稀疏，擔心女兒途中會遇到陌生人，故每次叮囑她先如廁後上課。周女士更表示過去很少看到保安員在3樓活動，認為商場要就事件加緊巡邏，以防同類事件再次發生。

另一家長葉女士陪同女兒到補習社便離開，她斥色魔「心理變態，咁細個都搞」。她指事後與區內家長亦有討論事件，自己更擔心女兒的安全，「好驚呀，有啲啲嘢好難講㗎嘛，所以我會睇住攬住佢，帶到佢見老師我先走」。

陳女士亦得悉事件，亦批評涉事女童的家長有問題，「我一定唔會畀個小朋友自己一個啦」。她表示經常在商場活動，惟她未見有保安時刻巡邏。

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