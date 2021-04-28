繼馬鞍山單位出現可疑符號，獨居女子遭賊人入屋箍頸行劫後，將軍澳厚德邨德澤樓和健明邨明日樓，均相繼出現可疑符號。其中在德澤樓，整幢600個單位中，有近一成的門鈴牆身出現可疑符號。區議員曾求助管理處，稍後獲回覆稱警方要調查，不宜抹走。居民擔心是賊人踩線留下，人心惶惶，今早報警求助。不過，《蘋果》登門了解，發現可疑符號疑是舊痕迹，有住戶更指是4、5年前留下，只是馬鞍山事件後成驚弓之鳥。

原來本周日（25日）已有居民將事件在fb發佈，當區區議員王卓雅當日曾到場視察，結果發現整棟大廈600個單位中，有約十二分之一、即50戶的單位被劃上標記。王今日向《蘋果》表示，該些符號用藍色筆劃上，主要以線條組成，部份似是「十」字，擔心是賊人「踩線」留下，呼籲居民小心。

從王卓雅提供的相片可見，線條劃在門鐘的上方或旁邊，在磚與磚之間的石灰位，有些是倒L字，有些是短短一劃，並沒有網上討論區曾提過的圓圈、菱形或其他符號。

王卓雅解釋稱，厚德邨對上一次的外牆工程，已經是2000年的更換紙皮石，從現時的線條所見，相信是新劃上去。王曾經建議管理處塗石灰遮蓋，但獲回覆稱，警方正調查事件，希望暫不要抹去。而當日王亦透過區議員辦事處約見警民關係科，但遭斷言拒絕，因此不知道警方調查進展。她又指，邨內近日暫時未有入屋爆竊事件，但也提醒住戶要提高警覺，鎖好門窗。

《蘋果》中午到德澤樓，確實找到多個劃有符號的單位，分佈在9至20樓共10個樓層，每樓層有3個至6個單位不等，單雙數號單位也有，似乎甚為散亂；部份已經被住戶用白油塗抹。其中一戶姓翟的女住戶，門外也有符號，但她指這些符號已有好一段日子「超過4、5年」，已經不在意，不過近日「馬鞍山被人爆嘛，跟住有人話厚德邨都有啦！」舊事重提不免也有點擔心，希望管理員多加巡樓。

警方回覆查詢時指，將軍澳警署今日（28日）下午接獲一名女子報案，指有厚德邨居民發現單位外牆上出現藍色線條符號，感到擔心。案件經初步調查後，現列作「雜項」。

房署回覆查詢時，指厚德邨物業服務辦事處經巡查後，發現約有43戶的走廊牆身出現類似符號，而當中只接獲3戶反映。由於符號模糊不清，相信已留在牆身一段頗長時間。為釋除住戶的疑慮，辦事處已安排清潔工人清理，亦已加強保安巡查及訪客登記，並張貼通告提醒居民小心門戶。至於將軍澳區其他公共屋邨，房署並沒有接獲相關的報告。

同區健明邨亦現可疑筆迹 警查無可疑：工人留下

除厚德邨外，今日下午5時許，同於將軍澳的健明邨明日樓居民亦報案，指在其單位門口發現有可疑記號，擔心是賊人踩線。警方調查後，相信是過去工人工作時留下的符號，認為無可疑，案件列 「雜項」。《蘋果》記者其後入大廈視察，發現大廈中層有部份單位門牌附近有藍色筆迹，筆迹同樣是磚與磚之間的石灰位，但均已褪色，似乎筆迹已有一段時間。

當區區議員梁里表示，過去亦未曾聽過健明邨有類似事件，邨內近期盜竊案不算多，但由於厚德邨傳出踩線疑雲後，邨內居民都十分擔心。他提到，明日樓大堂設計有兩道門，正門有保安更亭，而後門則沒有，但是與居民通常出入通道最接近的反而是後門。他曾向房署反映此保安隱患多時，但對方一直沒有改善，預告明日將會再向房署和警方反映。

上周五（23日）馬鞍山恆安邨一名獨居女子遭賊人潛入屋，女事主驚醒撞破遭賊人揑頸，賊人空手逃去。女事主事後在fb帖文，親述案發經過，又展示傷勢照片。警方調查後拘捕一名37歲報稱文員的男子，涉嫌入屋爆竊。據知，單位門身被劃上Ｘ記號，但警方不排除是舊有痕迹。

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