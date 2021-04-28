粉嶺公路978號線九巴前年撞樹車禍，六名罹難者包括準新郎、新婚男及社署職員等。審訊期間，六名死者家屬開設WhatsApp群組互通消息，並相約共赴聽審。有家屬向《蘋果》表示會到法院聽取判刑結果，但被問到會否原諒司機，以及判刑後能否釋懷，她隨即飲泣稱：「唔想講，講完好唔開心。」

記者：金敏琍 周子惇 馮智敏 郭杏妤

「死亡九巴」意外奪走六人性命，包括蘇麗雄（35歲）、陳嘉龍（31歲）、張志明（55歲）、王惠蘭（59歲）、楊若賢（59歲）及鄭燕生（43歲）。

有死者家屬今早到法庭旁聽，得悉肇事車長被判囚4年後，直指刑期太短，不服判決，「梗係覺得（刑期）輕，我寧願要返個家人。6個死者，當你一人一年起碼都判6年」。即使案件終告一段落，肇事車長亦被判囚，家屬們仍未感到釋懷，也未能原諒肇事車長，坦言每當經過意外現場依然猶有餘悸：「平時揸車經過條路都有陰影。」至於車長的家人，聽取判決後便不發一言離開法院。

除了預備翌年與女友共偕連理的準新郎陳嘉龍，任職冷氣維修技工的蘇麗雄亦是意外前新婚。記者多次登門探訪，蘇家均不願回應。鄰居透露，蘇與母親和新婚妻子同住，是家庭經濟支柱，平日會到不同地方工作，一向有駕車習慣，豈料最終登上死亡巴士，「估唔到嗰日唔揸車咁就走咗。」

據陳嘉龍母親表示，六名死者家屬開有WhatsApp群組，得悉判刑日大家都會出席，日前記者再到訪蘇家，蘇母終肯隔門開腔傾談，但一提起愛子就泣不成聲，「唔想講，講完好唔開心。」

女死者楊若賢鄰居表示，楊與姓伍丈夫在粉嶺住址居住23年，夫婦膝下猶虛，事發時估計她乘巴士回家，豈料夫婦從此陰陽相隔。記者日前到上址拍門，一男子自稱楊的家人，但當記者表明來意後即稱「唔得閒」，隨即關門。有鄰居指自巴士車禍後，死者丈夫伍生繼續居住上址，為免觸及傷心事引起對方不快，碰面就只有打招呼，並沒交談。

另外，死者鄭燕生是社會福利署二級工人，事發時因完成送遞文件工作，乘搭巴士返回辦事處途中發生意外，屬因公殉職。意外後公務員事務局局長羅智光曾發新聞公報，稱已與社會福利署聯絡，協助家人渡過難關。

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