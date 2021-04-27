青衣長宏邨對開一條700米隱蔽山路，竟成僭建者樂園，三段位置被非法開墾，僭建成野外神壇、「隱秘神廟」及休憩處，其中神廟擺放約200尊神像，觀音、多仔佛、財神、關公、壽星公、佛祖及濟公等，旁邊草叢丟棄大批神主牌，加上路邊唸佛機不停播放，夜晚走過予人陰森恐怖感覺。當區區議員指，上址放置神像已有10多年，街坊屢次投訴，對滿山神佛感不安。

讀者葉先生於兩年前行山，途經青衣長宏邨巴士總站，當時路邊僅擺放數尊佛像，半年前搬到青衣居住，赫然發現佛像大增，兩周前更發現多到滿瀉，附近樹林被非法砍伐擴建神廟，「睇到佢喺度不斷擴建緊」。

記者日前到場查看，發現芳田美徑起點山坡附近一條山路，石屎梯級上有人加建鐵皮變成露天神壇，擺放逾80尊神像，觀音、多仔佛、財神、關公、壽星公、佛祖及濟公應有盡有，眾神像前放有3杯酒供奉，兩旁各有一部唸佛機不停播放，旁邊草叢丟滿凌亂的神主牌，山坡附近滿是垃圾，部分是祭品如橙和碌柚等。

沿山路走4分鐘，叢林間有一座隱秘「神廟」，有人將山坡改建，鋪上英泥及瓦片，改建成三大神壇，放滿逾200尊神像，大石上有「佛光普照」紅字，該神廟佔地約800呎，搭建竹棚及帆布，放有軟墊供善信使用。再繼續向上走，山頂位置有人加建休憩設施，包括三張木長櫈，亦有人展出圖畫及書法，旁邊有一塊寫着「早晨」的石塊，貼有不少印刷品，旁邊有十多條粗幼不一的枯枝。

街坊張先生透露，一位老人家十多年前已開始建造神廟，直至96歲高齡亦熱心打理，惟他5年前去世，由4位志同道合行山客接手打理，他是其中一位，曾參與建宇，但出於善心，讓善信供奉之餘，亦用於安放被棄置的神像。「嗰邊啲人搬屋，會掉咗啲神像出嚟，所以執好放喺度。」他認為安放行為是對神明的尊重，避免打爛神像等不敬行為。

不過，亦有街坊對滿山神佛反感，文小姐表示，不時於車站候車，目睹神像滿佈感不安，「覺得有少少唔舒服」。長宏邨區議員郭子健指，山上僭建物及放置神像情況已有10多年，亦收過數個街坊投訴，指神像令人感到不安，他指，類似情況在各區山野均可見，雖然不鼓勵市民非法開墾，但對於如何使用行山徑及綠化帶位置，政府應與市民作討論。

郭認為，政府及市民開墾前均要三思，因開墾後山野面貌將無法還原，不論市民的小型建設，或政府起樓亦同樣，呼籲市民若有設施需要，可與議員商量，再由議員與部門溝通。「事前我哋都會同其他市民傾傾，畢竟都係公共空間。」他指現時會與政府跟進，探討區內綠化帶能否建設其他休憩設施。《蘋果》現就事件向地政總署查詢。

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