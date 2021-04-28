肇事釀六死的978號線九巴，事隔約一年半，目前仍停泊在大欖涌秤車站內，雖經年月風吹雨打洗禮，車上斑斑血迹已不復見，但毀爛不堪的車身，即使在陽光猛烈照射下，依然令人怵目驚心。肇事車長文志光年資18年，原尚有三年便屆60歲退休，他是同事眼中「好司機」，有相識10年的九巴車長稱，對意外感到很驚訝，「佢手車好穩陣，978呢條線啲車長，佢係咁多個裏面，手車係最穩陣嘅一個」，形容他出事「就好似俾鬼上咗身咁。」

記者：馮智敏 郭杏妤 金敏琍

前年12月，文志光駕駛978號線巴士途經粉嶺公路時，疑因左手未握緊軚盤，及後巴士偏離馬路，猛烈撞路邊欄杆及大樹，如刀片一樣劏開車頂，有上層乘客連人帶椅拋出車外，釀成六死38傷。

曾與文共事多年的數位車長，對文均有口皆碑，曾乘坐文駕駛車輛的姓霍車長，更指他一直穩陣，「唔會衝呀、飛呀嗰啲，好淡定……梗係可惜，佢又唔係超速咁撞到。係好莫名奇妙咁撞咗埋路邊，撞落啲樹，最大問題係呢樣嘢，無從解釋呢個原因。」

霍相信，包括文在內所有車長駕駛時均十分認真，畢竟巴士載客量達百多人，「一定穩陣，係咪先？大家都唔明點解會發生呢單嘢……你叫我哋點評價呢件事，就好似俾鬼上咗身咁」。他寄語文「振作」，「惟有係咁，可以點做吖……雖然大家都唔想，但出咗事喇，可以點？牢獄之苦必然要經，判硬，大家都心知肚明」。

與文認識逾10年的姓王車長，稱對意外感可惜，「佢好好人，揸車又唔快，又冇乜脾氣嘅人」。亦有車長指肇事位置過往確有很多大樹，政府若早着先機，或能避免意外，「都唔知政府點解鋸啲唔鋸啲（樹），都見過有車鏟埋去，個位有啲危險，一唔小心就跣咗埋去」。

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