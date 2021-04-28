前年粉嶺公路六死38傷九巴車禍，肇事車長文志光早前承認危駕導致他人死亡及身體嚴重受傷兩罪，今被判囚4年及停牌5年。慘劇未隨判刑落幕，生者仍時刻哀傷度日。其中最年輕死者陳嘉龍的母親，最近因台灣太魯閣號車禍而失眠，聽到別人討論仍心有餘悸，「一講就會諗返起個仔」。她認為任何刑責皆不能彌補喪子之痛，「永遠原諒唔到個司機，亦原諒唔到九巴呢間公司，佢（車長）孭咗咁多條命，係咪，唉，攞去槍斃呀？香港冇得槍斃㗎。」

記者：金敏琍 徐雲庭 郭杏妤 馮智敏

死者陳嘉龍的母親龍媽趙女士（59歲）今日未能現身法庭聽取判決，但她得悉涉事車長判刑4年後感到驚訝「咁少？」，認為判刑太輕，「最起碼都10年啦，咁多條命」。龍媽向《蘋果》表示會先與家人研究判詞，才作詳細回應。另外，有其他死者家屬今早到法庭旁聽，得悉肇事車長被判囚4年後，直指刑期太短，不服判決。至於車長的家人，聽取判決後便不發一言離開法院。

近一年半，記者多次探訪龍媽，初次見面是她兒子陳嘉龍（31歲）頭七，因生日電了一頭曲髮的她，滿臉憂傷憤怒；大半年後，其一頭烏髮變得灰白，飽受脫髮和失眠困擾，沒精打采，「諗唔到佢走得咁突然，好辛苦養大佢㗎，望佢喺天堂、喺第二個地方活得好啲」。

判刑前夕，記者登門探訪，當日是台灣太魯閣號車禍三周後，事件令她失眠，更不敢看台灣車禍新聞，但朋友甚至路人都會提起，「一講呢我今晚會瞓唔着覺，就會諗返起個仔」。

「有時喺街見到有個男仔好似阿龍，身型、行路姿勢都好似，都係多腳毛，想望真啲係唔係，唉！都係傻咗，邊有可能係呢？」時刻惦念兒子的龍媽指，阿龍雖非讀書材料，但非常孝順，看着他昔日照片，她嘆喟生活從來都非易事。她曾懷孖胎，但不幸流產更險死，及後又出現腫瘤要切除子宮保命，辛苦捱到子女長大，卻突然面對喪子之痛。

龍媽憶述，阿龍6歲那年她離婚，為帶大兩姊弟和照顧腦退化母親，長期通宵工作，曾欲輕生，「嗰時買保險諗住死咗去算，我仔當時得6歲，我仲有個黐線阿媽，我一拖三，返通宵班得6千蚊，保險佬話你唔好死呀，買咗唔夠一年冇得賠，白死㗎咋，咁捱吓捱吓廿幾年，到頭來都係剩返我一個」。

阿龍生前是家庭經濟支柱，在金鐘滙豐銀行上班，肩負一家人生活費，月入1.5萬元，每月仍付8至9千元家用，只求讓龍媽退休。出事後，龍媽「馬死落地行」做地盤散工，但因疫情3個月就被迫停工。現時她主要返教會、與街坊打麻雀和聊天，最近還協助食物銀行派食物，每周賺百多元生活費，生活看似重回正軌，言談間卻流露負面思想，令人憂慮，「嗰時做地盤，咁啱工業意外，有個39歲男仔吊船跌落嚟，跌死我好過啦，唔使咁煩」。

令她困擾的，還因她未滿60歲，有機會因兒子除名被房屋署收回公屋，「你叫我搬細屋我死畀你睇好過」。龍媽廿多年前與丈夫離婚後，與母親、長女及阿龍遷居現青衣公屋。後來母親病逝、女兒出嫁，直至與她相依為命的阿龍亦出事，熱鬧的四人家庭只剩她一人。

明年便屆六旬的龍媽坦言，現時很多事情都「唔記得」，包括一周兩次的心理醫生覆診及去教會上堂，都要寫上月曆；但對兒子出事當日的最後對話，卻鑿在心頭，「平時都係佢返咗工我先起身，唔知點解嗰日我瞓唔着……佢出咗去，去到電梯嗰度可能唔記得拎手袋，就返嚟攞，就係咁見最後一面……我喺度食麵包，問佢『食唔食呀龍？』佢話唔食。」

直到當晚女兒致電告知，她才知阿龍出事，「醫院通知話傷者冇（阿龍），叫我哋去葵涌殮房等，好接受唔到，日頭生猛猛仲見到，夜晚就話冇咗個仔，好淒涼」。對於肇事九巴司機，她坦言：「梗係嬲，我一睇到架車咁樣，同埋條路好直，我哋估計個司機係瞓着咗，因為一啲煞車痕迹都冇，同埋咁大棵大樹都撞到樹根拔起，唔係瞓着，點解會咁。」

阿龍生前心願，是帶內地未婚妻阿青到國外旅行見識，其年長3歲的姊姊，亦替弟弟圓夢，去年初與龍媽一行三人到韓國旅遊散心，阿青現仍經常與她透過微信聯絡，「佢話要做我個女，我話我有女，佢話做我細女」，算是哀痛中的一點樂。

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