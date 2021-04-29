香港警隊去年8月在公海上空「目送」12港人坐快艇離港後，中國海警隨即上前拘捕。12人在深圳受審服刑，除了兩名未成年港人於去年底獲移送回港，遭法院判處「偷越邊境」罪成的8名港人，亦於上月22日刑滿獲釋返港，而鄧棨然及喬映瑜則仍在內地服刑。國安處經深入調查及徵詢法律意見後，10名已被遣返香港的被告中，9名現正還押的男子（年齡介乎17至31歲）於昨日（28日）被加控一項「妨礙司法公正」罪。案件將於明日（30日）下午於東區裁判法院提堂。

據知，已被遣返回港的10人涉及其他刑事案件，全部現正被還柙。消息指，遭加控的包括鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、郭子麟、廖子文及黃臨福，李宇軒則分案處理。

「香港故事」成員李宇軒返港後，被控違反港區國安法勾結外國勢力罪名，以及協助罪犯等三罪，而李子賢被控參與暴動及襲警；鄭子豪則被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，以及屬交替性質的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。至於郭子麟被控前年11月18日在油麻地彌敦道一帶參與暴動等罪，案件涉另外12名被告。

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