警方去年底正式啟用第四代指揮及控制通訊系統，下周將分階段試行流動應用程式「行咇易」（Beat App），以便前線行咇人員在截查市民身份證時，加快核實的流程，現時警員截查時需透過無線電向指揮及控制中心查核資料，過程需時4至5分鐘，而新程式讀取資料只需約15秒，有助減省被截查人士的等候時間。 警方強調受查人士的個人資料不會保存在公務電話上，以保障市民私隱。

警方將於5月上旬將分階段試行的「行咇易」，會在1,200名前線人員的公務手機上安裝，其中以衝鋒隊人員佔大多數，有關程式是利用光學字符識別技術，自動辨識身份證、各國護照等證件資料，15秒之內查核被截查人士是否被通緝或失蹤。

警方指，程式中的相機鏡頭只能辨識文字，不能讀取智能身分證晶片內資料，不能拍攝亦不會儲存任何圖像，亦禁止螢幕截圖功能，手機不會保存任何查核資料，直接點對點傳送到中央伺服器。

有關資料不會備存在手機，會即時傳送到伺服器，公務手機已列「個人裝備」，前線落更亦毋須交還，「行咇易」各版面設標示日期時間及警員編號的浮水印，具遙距設定，限制警員休班時不能使用，萬一遺失可清除重設手機。

警方又指，Beat App只供人員當值時使用，手機背面刻有警徽圖案，讓市民識別。人員當值前及落更均須向電台報告，分別啟動及核實關閉Beat App系統，所有版面均設標示日期時間及警員編號的浮水印。督導人員隨時可查閱人員何時進行過查詢、翻閱資料，如未有合理解釋，須面臨紀律處分。

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