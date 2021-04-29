疫情下市民犯聚恐增播毒風險。香港知名會所皇朝會本周一（4月26日）晚有人舉辦生日晚宴，其間立法會議員何君堯、民建聯陳恒鑌等均出席，在席者還包括綽號「標頭」的黑幫水房「馬檻大王」。其中何君堯陳恒鑌分別與「標頭」零距離搭膊合照，狀甚老友鬼鬼。

事發於本周一晚，涉事生日晚宴在灣仔港灣道一號、會議展覽中心廣場西南座的皇朝會舉行，壽宴主人翁是香港洗衣商會副主席李林。他是如意集團老闆，過往不時接受傳媒訪問分享成功之道，擁有全港最大型的洗衣業務，涉及酒店、餐廳、酒樓、醫院及會所等。他為自己辦壽宴，並宴請親友，席間除了預備生日蛋糕，眾人亦「摸酒杯底」玩得盡興。

當晚到賀的包括立法會議員何君堯、同屬立法會議員的民建聯陳恒鑌，另有民主黨李華明。陳和李兩人均是香港洗衣商會名譽顧問，另綽號「標頭」的水房「馬檻大王」亦在席。宴會期間，何君堯和陳恒鑌分別與標頭合照，其中何與標頭更「搭膊頭」，狀甚友好。離開前，眾人更齊齊大合照，當時各人沒戴口罩，恐增播疫風險。

前額微禿的水房猛人「標頭」，是黑幫內的「四二六紅棍」，活躍於旺角砵蘭街等地。據悉，「標頭」負責掌管水房分佈在旺角區近百家馬檻、指壓中心和Ｋ壓場。2019年11月反修例運動期間，兩名惡漢分別持斧頭及木棍，在旺角彌敦道山東街對開用粗口辱罵在場市民，並揚言「邊個出聲就斬邊個，死廢青」，他們分別叫「阿南」和「石峰」，就是「標頭」的手下。

《蘋果》事後致電李林查詢，他直指當晚是他生日宴，與家人及朋友食飯，又稱：「20人食飯，議員佢哋過嚟，各黨派我都熟，李華明同陳恒鑌係商會顧問，（同「標頭」）全部都係朋友；各黨派、各社團都老友，但自己唔係（社團）！」他否認當晚生日宴違反限聚令，「四個人一枱、四個人咁間開坐」，又稱：「我肯制（違反限聚令），人哋皇朝會都唔肯制啦！」

現場皇朝會為香港知名私人會所，《蘋果》周三晚到場時亦有宴會舉行，惟列明「只招待會員」，故記者未能內進。皇朝會於1989年12月成立，歷來均是政商名人雲集之地。過去有傳富豪「大劉」劉鑾雄與新世界集團創辦人鄭裕彤的「鋤Dee會」，鐵腳還有英皇集團主席楊受成、恒大集團創辦人許家印，及「重慶李嘉誠」張松橋等，大都是在皇朝會舉行。

今早《蘋果》致電皇朝會查詢，接待處一名姓梁的女經理表示，會員的私隱不便透露；即使記者查問宴會廳的佈置及安排，也同樣以「基於私隱理由，係乜嘢都唔會回應。」

《蘋果》亦正向何君堯查詢，暫未獲回覆。

陳恒鑌：有嘉賓邀請合照 但唔清楚對方來頭

陳恒鑌電話回覆稱，李林的公司每年都獲傷健共融獎，是一位有心的善長，非常尊敬他。陳指，那是一個正當場合，其間有嘉賓邀請影相，「但我唔清楚對方（「標頭」）來頭，係李林嘅朋友，咁無理由查人家宅呀！」他表示各人也注意衞生。

李華明：何君堯陳恒鑌是常客 第一次見「標頭」

今日下午，記者聯絡到出席者之一的李華明。他直認有該飯局：「每年4月同李林，因為大家都係4月生日，幾個老友。」他表示，除了他和李林外，還有3位朋友是4月生日，於是相約慶祝，以往在李林經營的中式酒樓設宴幾十圍，今年限聚令下改在私人會所。

李華明續稱，包括自己在內，其他人都是李林邀請。而何君堯及陳恒鑌以往也有出席，「幾年都有到」，至於「標頭」，李華明是第一次見，不清楚對方與各人的關係。

李指「除口罩影相碰杯梗有，之後咪各自返埋位囉」，強調沒有違反限聚令。對於與江湖人士「同框」，李華明說：「（記者）唔講我都唔知，亦冇留意佢哋。」

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