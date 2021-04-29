當局以疫苗氣泡為基礎，「鬆綁」包括麻雀館及卡啦OK等6類場所，今日重開。位於灣仔駱克道的兩間麻雀館，12時開舖前，員工已忙於清潔消毒，一眾「雀友」喜迎重開大日子，開舖前已到場等「開枱」。

《蘋果》記者於上午11時到達香港蔴雀娛樂公司，已見員工忙個不停，反覆消毒設施及整理舖面。負責人張家寧對復業感到興奮，他表示停業期間開支高昂，租金、雜費與員工薪金等支出，數以百萬計。他形容已經山窮水盡，現時復業「係個喘息嘅機會」；之前他得悉復業喜訊，立即召集員工「歸位」。

老闆面對山窮水盡，前線員工也是「水深火熱」，停業期間手停口停，只能四出覓散工過活，如今有工開，顯得精神抖擻，笑容滿面，更為復業早已注射疫苗。據悉，40名員工中有37人已注射疫苗，其餘3人因為藥物敏感、「三高」等問題未能接種，已準備好醫生紙證明健康狀況。

不過，政府仍未向業界發放官方的健康申報表，供不適宜注射疫苗員工填寫，令負責人感到擔心。張透露，雖然3人已準備好醫生紙證明不宜打針，但因證明上沒有清楚寫明「不能打針」，而且醫生字體潦草，為怕巡查或執法人員誤解，故暫時未讓該3人復工。他希望相關部門盡快制訂申報表，讓員工填妥遞交，以趕快安心復工。

麻雀館亦有嚴格防疫措施，包括每半小時清潔麻雀一次、每次「換人」即進行全枱清潔。枱與枱之間掛有硬膠隔板，門外貼有「安心出行」QR code及設溫度計。另外，張指麻雀館會提供防疫包，贈送口罩及酒精搓手液等，保持客人衞生。

同街的濠江麻雀娛樂公司，復業加上大裝修後首日重開，氣氛更是熱鬧。上午11時40分，已有約10名熟客掃安心出行入內等「開枱」，至12時開始客人更絡繹不絕。

「雀友」梁生及黃小姐急不及待，相約兩名友人到場支持，是今日第一枱客。兩人表現興奮，梁生坦言疫情下「冇娛樂好耐」，今次娛樂場所重開，可以放鬆身心。而黃小姐亦有同感，另對店內防疫措施感安心。

麻雀館去年進行大裝修，加上疫情停業令，停業接近一年。負責人黎敏華指，停工期間需負擔裝修費、人工及租金，每月花費60萬，一年耗逾700萬。雖然復業生意可能未及疫情前，但她仍喜聞復業，感到非常高興。

而員工為復業，一早已注射疫苗做好準備。華姐指，事前已有9成員工自發接種，其餘未接種員工亦有健康證明，並會每7日檢疫一次，以保安全。

而防疫措施方面，華姐希望客人體諒措施嚴格，盼雀友習慣耍樂時，不忘抗疫。除了門外的安心出行及體溫計，舖內貼滿戴口罩提示；同樣每半小時消毒麻雀，以及每次換人消毒全枱，每枱旁放有搓手液，並用膠版隔開。

而目前已關閉的6類場所，即包括酒吧、卡啦OK、派對房間、夜總會、麻雀館等方面，食物及衞生局局長陳肇始日前表示，雖然有關場所感染機會較高，考慮到業界已停業長時間，認為可以疫苗氣泡為基礎作有限度放寬。若酒吧、卡啦OK、派對房間、夜總會、浴室確保員工和訪客須至少打首針疫苗，及訪客使用安心出行，可重開並營業時間至午夜2時，顧客人數上限為場所容納一半，酒吧及夜總會限2人一枱，而卡拉OK及派對房間只准4人一房；至於麻雀館、天九耍樂處所，如果確保所有員工至少接種第一劑疫苗，訪客使用安心出行的話，也可以重新開放到午夜12時。

食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群則表示，如處所員工因健康理由不適宜接種疫苗，須填寫申報表及附上醫生紙證明，並以每7日檢測一次代替，政府會提供相關申報表範本參考。如提交不準確資料須負上刑責，目前為定額罰款5,000港元。

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