政府以「疫苗氣泡」利誘麻雀館、卡拉OK場所等處所恢復營業，除職員需接種疫苗才可上班，市民亦要接種疫苗才可入內一展歌喉，有人直斥政府措施荒謬，不設實際。《蘋果》今直擊旺角區Neway及Red MR，雖然首日重開但房內卻空無一人，有職員透露由早上10時半開業4小時，只有零星市民光顧，場面極為冷清，而且若要唱K，需要掃安心出行及出示針咭方可進內，而且不能再「填紙仔」。

有市民知道卡拉OK可以重開，特意前來唱K，惟因需出示針咭而被拒入內。Ken表示自己多時沒有放鬆，遂與偕妻兒特意前來，但坦言沒有留意有關新措施，他其後致電Neway查詢訂座，才得悉市民需打疫苗才可進內，「無打針呀！全家都無打喎，都唔夠膽打，咁我寧願唔唱啦。」

Wilson偕女友周小姐亦到Red MR唱K，惟因未打疫苗而被拒入內，周小姐表示政府籍有關場所「試水溫」，繼而擴展其他場所需注射疫苗才可進內，「政府強迫市民打針，變咗剝削自由」，更指注射疫苗純屬個人選擇，市民有機會承受很大風險。Wilson則指最新的放寬措施擾民，認為開業不能真正受影響的行業，更斥「成香港6、7百萬人你點監管打咗針，根本就係不切實際」。

市民賴小姐沒有注射疫苗，指最新放寬措施未能解決所需，又認為現時未有報告顯示疫苗的安全性，「枝針係咪打得安全，會唔會確保啲乜，咁打嚟做咩」，稱政府捆綁式的做法，騎劫市民的自由權利。賴小姐更指自己如非必要不會注射疫苗，又揚言：「唔會為咗朋友聚會而打」。

中學生Apple及Amy指由於她們未滿16歲，故不用出示針咭「唱K」，而職員則提醒需長期帶上口罩唱歌，「睇到報道話16歲唔洗打就打嚟Book唱」。對於政府有關措施則批評無用處，認為所謂放寬措施未對影響行業有明顯改善。

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