一列東鐵綫不載客列車今晨進入火炭站前懷疑出現故障，令架空電纜的安全保護裝置啟動而出現跳掣，往紅磡方向的列車一度不能進入火炭站，需繞道馬場站繼續行程，經初步調查，相信涉事列車的集電弓出現故障，正進一步了解事故原因。

港鐵表示，早上11時47分，一列東鐵綫列車懷疑在火炭站附近發生故障，由於列車停在火炭站附近的主行車綫上，東鐵綫往紅磡方向列車不能進入火炭站，需繞道馬場站繼續行程（列車不停馬場站），至於往上水方向的列車則可繼續在火炭站上落客，而乘搭往紅磡方向列車的乘客如需在火炭站落車，要在沙田站落車，然後轉乘往上水方向的列車前往火炭站。

處理事故期間，東鐵綫來往上水及紅磡站的列車服務一度維持10分鐘一班車。《蘋果》現場所見，發生故障的列車現停在銀禧花園對下的路軌，距火炭站約50米外，工程人員在車頂進行維修，並吊下長電線。現時火炭站只開一號月台，無論往九龍方向或上水方向都在同一月台上落客。其中出九龍方向的乘客，需乘車到大學站，再轉乘出九龍的列車。

至下午2時40分，港鐵指東鐵綫事故的緊急修復已完成，發生故障的列車已離開主行車綫，列車服務亦陸續回復正常。

港鐵其後表示，發生故障的列車為不載客列車，事發於今晨11時20分左右，列車當時由大學站前往火炭站，進入車站前懷疑出現故障，令架空電纜的安全保護裝置啟動而出現跳掣，工程人員其後進行檢查，初步相信列車的集電弓出現故障，需暫停該區域的電力供應，並仔細檢查集電弓及架空電纜。完成搶修後，涉事列車駛離主行車綫，東鐵綫列車服務亦於下午約2時40分逐步回復正常，正進一步調查列車故障原因。

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