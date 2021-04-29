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第四波疫潮捱到尾聲，不過傳染力更強的變種病毒已靜悄悄殺入社區。一名未有外遊紀錄的39歲菲傭確診染疫，之後被驗出帶有N501Y及E484K變種病毒基因，源頭不明，而由她照顧的10個月大女嬰亦確診感染。港大感染及傳病中心總監何柏良表示，相信變種病毒已由本月開始流入社區，隠形病人導致社區出現第二代傳播；雙重變異病毒的傳染性高50%，令疫苗效用最少減半，隨一觸即發引爆第五波。衞生防護中心總監林文健指今次是社區中首宗本地感染變種病毒的個案，她曾到過的聖多默宗徒堂、富東廣場、文東路公園、東薈城及映灣園一間超市需被列入強制檢測範圍，與她曾接觸的密切接觸者及菲傭居住的東涌映灣園第11座所有居民都需隔離檢疫21日。

政府晚上7時刊憲，指今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後需將東涌映灣園第11座列為受限區域，居民需進行強檢，明早7時左右解封，惟衞生防護中心總監林文健到場視察後表示，上址發現源頭不明個案，一名39歲菲籍外傭被驗出帶有N501Y及E484K變異基因的變種病毒株，她工作的家庭一名10個月大的女嬰亦初步確診，指今次是本港社區中第一宗本地感染變種病毒株的個案，認為情況嚴峻，全幢約400戶居民都需要撤離檢疫21日，而她曾到過的地方亦會發出強制檢測公告。

傳染病處流行病學科首席醫生歐家榮指，該名菲傭於4月23日開始出現咳嗽，26日向屋苑內的私家診所求醫，至27日到東涌北公園的社區檢測中心做檢測，至28日檢測結果呈陽性，CT值介乎20至22，傳播力高，之後獲安排到北大嶼山醫院再做檢測，今日確診。該名菲傭於2019年來港，沒有離港紀錄，與僱主夫婦及1名10個月大女嬰同住，僱主夫婦經檢測後暫未染疫，目前仍在隔離，而女嬰則證實染疫。

她主要在周日放假，她曾於4月11日及18日到青衣聖多默宗徒堂出席崇拜，並參與早上9時半至10時半的英語堂。由於她是詩歌班的成員，會與其他教友唱歌，其間一直都有戴口罩，已聯絡有關教堂，菲傭的詩歌班成員及會眾被列為密切接觸者，均需隔離檢疫，目前已聯絡14名詩班員。

菲傭平日主要在家中做家務及照顧女嬰，曾在潛伏期內多次到富東街市買餸，而她亦在4月11、18及25日假期時，曾到文東路公園休息，並與兩名朋友除下口罩進食，又於25日到東薈城買外賣。另外，她於4月12及16日到映灣園fusion超級市場，該名菲傭到過的地方均會被列入強制檢測公告。

至於菲傭的女僱主為東涌靈糧堂秀德小學老師，任教4B班，而男僱主則是心理學家，於旺角全邁進心理學中心工作，最後於4月14日上班，他曾於4月26日回中心，二人相關學校的學生、同事等都可能需要檢疫。菲傭在潛伏期期間，僱主夫婦的家人曾到訪，他們亦會被列為密切接觸者。

被指既然要居民要隔離21日，為何仍要居民進行檢測，歐家榮則認為若有居民驗出染疫，可以盡早發現並即時送到醫院，減低傳播的風險。《蘋果》現場所見，大批警員在11座樓下外部署，其後不時有衞生署小巴和防疫人員出入，另外身穿全副防疫裝備人員如火如荼設置檢測站，多名居民其後獲安排落樓進行檢測。

有居民得悉自己將要隔離21日，只能暫託朋友或寵物店代為照顧，否則只能交予漁護處看管。記者現場所見，有人將自己飼養的寵物交予身穿保護袍的人員，其間一度依依不捨，與愛犬相擁。

居民鄧先生坦言擔心變種病毒，稍後會按指示到樓下進行檢測，「始終都要做，唔知自己有冇中招嘛」。他指自己並不認識初步確診的外傭，「都唔知佢住邊層，唔知佢係邊度惹返嚟」。居於12座的陳先生指屋苑的居民衞生意識良好，有戴好口罩，但指11座及12座共用同一個大門，擔心疫情會擴散，希望當局能夠替鄰座的居民進行檢測。

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