油尖區日前發生多宗店舖盜竊案，賊人於連鎖店偷取生活用品或食品後，再向市民放售圖利，警方昨（28日）拘捕4名非華裔男子，分別涉盜竊及處理贓物。

警方於3月接獲兩宗店舖盜竊案件，經調查後發現犯人為同一人，翻查大量閉路電視後，鎖定一個活躍於油尖旺區的店舖盜竊集團，得悉成員會將偷來的物品轉售圖利。至昨日（28日）警方採取行動，發現集團成員於尖沙嘴一商場內交收贓物，隨即上前截查並拘捕兩名印度裔男子及兩名尼泊爾籍男子，年齡介乎29至49歲，涉嫌「店鋪盜竊」及「處理贓物」。

警方其後亦搜查一個單位並撿獲450件貨物，涉及金額約26,000元，經調查後相信被捕的4名男子涉嫌與13宗店鋪盜竊有關，現正被扣留調查，案件交由油尖警區反三合會行動組跟進。

警方表示，賊人從大型連鎖店或小商舖偷取貨物後，會用低於市價的一半價錢，將貨物轉售圖利，而他們主要偷取的貨物以生活用品及食物為主，包括午餐肉、金莎、奶粉、朱古力、果仁、潤膚露、保險套及人體模型。

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