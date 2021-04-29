山頂賓吉道90歲富婆，去年墮入電話騙案，先後11次匯款共被騙走2.5億元，成為歷年金額最高的電話騙案，警方事後拘捕一名19歲理工大學男生。據悉，富婆早年喪偶，丈夫姓胡，是隱形富豪，曾與已故全國政協副主席安子介合組公司，離世後遺下豪宅及巨款予妻女。不料富婆誤墮騙局，億萬身家成泡影。

事發於去年8月，無獨有偶，去年有人在紅十字會刊登尋人啟事，尋找事主已逝世30年的丈夫，舉動成謎。

有消息指，涉事的款項，比警方公佈的2.5億元，還要多約3,000萬元，而電騙匯款包括港元和美元。

根據傳媒報道，胡老太的丈夫相當低調，數十年前曾與不少商賈名人合作投資，生意遍佈海外，30年前離世後，留下大筆財富予遺孀，包括賓吉道豪宅和巨款。

胡老太接受周刊訪問時坦言，事件對她造成沉重打擊，失去巨款要靠女兒供養，而且身體狀況大不如前，要長期卧床；同時因為不開心，不想見人，不想讓人知。

胡老太又指受騙數個月，一直沒有告知家人，只因以往每年也會匯錢給美國的外孫讀書，惟今年沒有匯款，女兒於3月發現後才得知事件。

據胡老太了解，警方成功凍結騙徒戶口內900多萬元，或有機會可以取回部份金額，但不知道要等多久。

胡老太居住在山頂賓吉道一間市值約2億元、約3000呎的獨立屋，是丈夫於77年用個人名義，以200萬元購入，當時與兩名女兒一家四口居住。

報道又引述知情人士稱，胡老太的丈夫生前為隱形富豪，是大學界的隱形善長，曾擔任某大學校董，又捐款設立獎學金。胡先生在七、八十年代活躍商界，涉獵物業投資、航運及化工等生意。生意拍檔包括前市政局主席梁定邦、有「公仔麵大王」之稱的周文軒，以及前全國政協副主席安子介。

直至九十年代初，胡在港離世，遺囑寫明大屋留給胡老太外，還有一筆數千萬元的資產，當中包括多間公司的股權，及後兩名女兒先後成家遷出大屋，留下胡老太獨居，僅聘一名外籍司機及兩名外傭照顧。

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