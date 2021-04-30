秀茂坪寶琳路城隍廟，54歲男職員早前返回廟宇，打開香油箱發現只剩下很少香油錢，覺得奇怪，於是翻查廟內閉路電視，發現一名男子曾潛入廟內爆竊，利用鐵線及膠紙攝入香油箱「潛」走香油錢，過程不足5分鐘，至今日（30日）早上10時許報警，探員到場掃取指模搜證，職員初步估計損失約2千元。警方正追緝一名年約30至40歲男子，身高約1.8米。

城隍廟職員估計賊人攀越圍欄潛入廟內，拿着一條一端黐有膠紙的鐵線，走近一個寫有「捐助福米」的香油錢箱，攝入鐵箱罅縫偷錢。CCTV片段顯示，賊人身穿黑白色波點衫，戴深色漁夫帽及口罩遮掩容貌，將鐵絲連膠紙攝入錢箱，「潛」了兩、三次，將銀紙收入褲袋，其間曾一度揭起衣衫，換取早已黐在身上的膠紙，約兩分鐘後他一度離開。

約1分鐘後又折返，繼續攝鐵線潛錢，但不太順利，賊人一度移開錢箱頂的消毒搓手液等雜物，但突然抬頭一望後又即時將物品放下，轉身逃跑，整個偷竊過程不足5分鐘。

廟內一名女職員稱，初步估計損失2千元，她稱城隍廟曾試過被爆竊，「以前試過一次，爬入嚟嗰時俾人見到，報警捉咗，冇損失。」她指事後警員建議每日清空香油錢箱，或者關門後將錢箱搬入廟內。被問到偷香油錢會否影響運程，女職員稱：「唔知呀，我哋信咪會覺得有囉，唔信咪冇囉。」

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