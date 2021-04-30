一名居於東涌映灣園第11座，未有外遊紀錄的39歲菲傭確診染疫，隨後被驗出帶有N501Y及E484K雙重變種病毒基因，源頭不明，由她照顧的10個月大女嬰亦確診感染。由於外傭曾到過映灣坊1樓22-23號舖Fusion、 富東廣場（包括富東街市）、東薈城（包括商場）、文東路公園、 青衣青綠街5號聖多默宗徒堂，政府發出公告，曾到過該5處地方的居民都要強制檢測。其中富東廣場檢測站今日出現逾千人人龍，輪候時間長達3小時，加上烈日當空，市民苦不堪言，當局於是下午在東薈城增設檢測站疏導人潮。

富東邨富東廣場地下對出空地的流動採樣站，今日及明日周六早上10時至晚上8時運作，現場有3輛流動採樣車，早上已有巿民到場排隊輪候檢測，人潮不絕，高峯期逾千人在場排隊，艷陽下，不少巿民撐傘等候，現場工作人員稱輪候時間或需2、3小時。

居於富東邨的余氏夫婦坦言對源頭不明雙重變種病毒殺入社區感到擔心，為求安心立即到場檢測，余太稱：「我哋喺度住，都會喺度買餸，所以我哋都驚。」余先生稱，夫婦排隊逾1小時完成檢測，過程大致暢順，「不過係熱啲，驚啲公公婆婆曬到暈」。他們現時亦會盡量減少出街，「你都唔知邊個隱形，之前有兩日零確診，諗住都ok，點知而家又整單咁嘅嘢就好驚囉⋯⋯驚自己中招，傳染咗畀人就弊」。

染疫菲傭曾到訪的富東街巿，早上至中午顯得冷清，人流疏落，檔販員工均指街巿少了很多人，生意亦受影響。菜檔員工黃女士估計生意大跌7成，與同事均直言擔心感染，表示放工後會前往檢測。生果檔員工李女士，「個街巿都冇人，有影響」，她亦謂現時採樣站大排長龍，故明日才前往檢測。

東薈城測站500人輪候 街坊轉往機場即爆滿

由於富東廣場對開空地的臨時採樣站大排長龍，輪候人士逾千人，當局為疏導人流，臨時決定下午在東涌東薈城對出空地加開流動採樣檢測站，檢測在下午2時開始，惟在中午12時，工作人員仍在佈置檢測站期間，未正式設立排隊線，已有市民自發性排隊輪候，長龍一直伸延至港鐵站口，未夠鐘已有500人輪候。

排頭位的張女士及李女士鬧爆當局安排混亂，其中住富東邨的張女士，由於富東廣場檢測站太多人，她索性12時來到東薈城開始排隊，李女士本來在富東廣場排開隊，獲悉東薈城加開檢測站，立即趕來再排隊。「喺嗰邊（富東）都要排到3點幾，不如過嚟呢邊排，呢度臨時加」。兩人異口同聲說不太擔心疫情，但說做了檢測安全些。

李女士不滿檢測時間太受限制，「呢個時間有問題，又唔係廿四小時，人又多，朝十晚八，放工咪唔使做（測試）？得兩個時間做檢測！我住逸東邨都要過嚟呢度做，私人屋苑、公屋全部嚟晒呢度做，應該加多兩個地點，北大嶼山要開返一個點，安排好混亂」。

李女士任職衞生署，說一定要做檢測才可返工，「唔知點解北大又唔開，以前逸東邨有個案，就臨時開，仲係24小時，依家逼咗兩條屋邨嘅居民嚟做，真係冇辦法，政府嘅嘢係咁」。她直指臨時運作有問題，「應該要加推逸東邨（檢測站），加唔切，就最好24小時運作」。

菲傭曾到過的東涌映灣坊1樓Fusion超級市場，今早照常營業，但人流不多，採訪期間未見有大規模清潔及消毒程序進行，超市門口有擺放搓手液供顧客使用，而店內職員都戴上口罩、面罩及手套工作。

另外，東涌居民除了在東薈城外排隊候檢外，也有部份人前往附近的機場檢測中心要求檢測。機管局指，由於有關情況，令機場檢測中心今日檢測名額迅即爆滿。

機管局提到，政府設於機場的檢測中心，資源僅應付政府指定的較高風險機場員工群組。另外機管局提醒市民，機場的檢測中心每星期只運作兩天，未來兩日並非中心的運作時間。

青衣教堂暫停彌撒深入消毒

位於青衣青綠街5號的天主教聖堂「聖多默宗徒堂」，今日在大門貼出暫停開放通告，又指「本主日堂區，暫停彌撒，以作深入消毒」，旁邊亦貼出中英文的政府強制檢測通告。

有教堂職員表示，暫時未知教堂需要暫停開放多少日，一切有待政府或教區通知，但指教堂已安排進行大規模清潔及消毒。職員表示，教堂的彌撒分為中文及英文，參加英文彌撒的教友不多，菲籍的教友亦不多。

而位於聖多默宗徒堂地下的天主教聖多默幼稚園，亦因該名菲傭教友確診，今日亦停課一天，並在門外貼出通告通知家長「因聖多默宗徒堂有教友確診，大廈需要大清洗，本園已獲校董會及教育局批准，今天4月30日停課一天，以配合大廈清潔，學校會保持校舍開放和安排老師值勤，以照顧有需要回校的學生」。

另外，位於青衣青綠街38號青衣市政大廈2樓的檢測中心，今早亦出現人龍，大約有40人輪候做檢測，但居民表示只是因應個人需要而做檢測，與確診菲傭曾到訪區內教堂無關。

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