一名男子分別於本月14日及15日佯裝乘客搭的士，要求前往較偏遠地方，臨近落車時亮出𠝹刀，威嚇司機交出現金，警方事後分別接報灣仔堅尼地道及西區域多利道發生的士搶劫案，兩宗案件涉及金額6,900元。

警方經分析CCTV調查後，鎖定疑犯居住香港仔華富邨，昨晚8時左右，警員在華富邨華生樓一帶埋伏，終拘捕 25歲姓曹涉案男子，他現正被扣留調查。據知，疑犯報稱無業，有黑社會背景，初步調查未有涉及其他同類型案件。

警方調查期間發現，疑犯案發後會立即轉換衣着，包括走入非其住所大廈，在梯間變裝；其間又會轉乘多程的士，逃避警方追蹤。警方在疑犯住所搜獲部份他犯案時所穿衣物。

警方呼籲的士業界，避免將大量現金及財物放在的士上，於凌晨時分接載乘客前往偏遠地方時應保持警覺。同時呼籲的士司機遇劫後，向提供有用情報協助調查。

本月14日凌晨3時許，62歲姓吳的士司機，於西區域多利道近貝沙灣接載一名男乘客往灣仔堅尼地道鳳凰閣。的士駛近目的地時，乘客要求駛入大廈旁邊一條小路停車。司機不虞有詐，不料停車後乘客突然取出一把𠝹刀指嚇其頸部，掠去約6,900元逃去，離去前向司機拋下100元。司機沒有受傷，報警求助。

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