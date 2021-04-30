深水埗汝州街近黃竹街，早上6時許，一隻重傷的花貓倒卧行人路上，途人經過發現報警。警員到場封鎖現場，同時通知愛護動物協會人員，受傷的花貓口吐鮮血不斷喘氣，其後仍負傷由行人路爬至馬路邊的坑渠。愛協人員趕至現場替受傷花貓檢查，花貓已成年，下身重傷活動困難，相信因發生車禍遭汽車撞倒受傷，人員立刻將花貓送交獸醫搶救。

愛協表示，接到警方通知指於深水埗發現一隻受傷本地家貓躺卧路邊，愛協督察到場後發現一隻成年本地家貓兩隻後腳疑癱瘓及吐血，頸上有頸帶及掛飾，懷疑有主人飼養。現場有一名男子自稱貓主，惟未能提供貓隻相片及其他證明。由於貓隻急需接受治理，愛協督察取得該男子聯絡資料後，從速將貓隻送往愛協灣仔中心接受獸醫檢查及治療，如有貓主遺失貓隻，可與愛協灣仔中心聯絡。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568