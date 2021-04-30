警方表示，國家安全處經調查後，今日於長沙灣拘捕一名28歲男子，涉嫌「煽動分裂國家」、「無牌經營槍械」及「藏有攻擊性武器」等；以及在將軍澳拘捕一名22歲女子，涉嫌「無牌經營槍械」。被捕男女現正被扣留調查。據了解，是次被捕兩男女與理大男生呂世瑜一案有關。

呂世瑜去年9月被捕，涉嫌寓所內藏胡椒彈手槍及軍刀等武器。案件其後國安處接手，高級警司李桂華曾指被告涉嫌發表分裂國家文宣，在網上宣揚港獨等。

其後，呂世瑜被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及管有攻擊性武器等三罪，至本月初再訊時被加控一項煽動他人分裂國家罪。案件將於5月4日於區域法院續審，男生沒有保釋申請，繼續還柙。

呂世瑜案今年2月在粉嶺裁判法院再訊時，裁判官陳炳宙發現由警方撰寫的控罪書英文版本出現文法錯誤，即場讀出控罪書內容「one number of Pepper Ball」、「two numbers of Pepper Ball」等，並謂「小學生都會知one apple two apples，我唔想單案第時上到終審法院，香港法庭會成為外國法庭的笑柄」，促控方修訂英文版控罪書。

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