一名未有外遊紀錄的39歲菲傭確診染疫，之後被驗出帶有N501Y及E484K變種病毒基因，源頭不明，而由她照顧的10個月大女嬰亦確診感染。她所住的東涌映灣園第11座列為受限區域，由於情況嚴峻，全幢約400戶居民更需要漏夜撤離檢疫21日，而染疫菲傭曾到過的地方亦發出強制檢測公告。今晨映灣園11座居民仍然繼續撤離行動，居民拖着大篋小篋，甚至帶同樂器一起撤離，登上港府準備的旅遊巴到隔離中心。11座居民要撤離，住另外座數的居民雖可自由出入，但亦沒有掉以輕心，均表示出入會注意衞生，並叮囑家中外傭勤清潔及留意個人衞生。

由於染疫外傭曾到過屋苑的公共地方，住第7座的陳女士坦言擔心，「都驚㗎，小心啲，自己都打咗疫苗，冇乜嘢都留喺屋企。」她說屋苑住有外籍人士，亦有不少外傭，「見到外傭經常聚集，都擔心病毒四散，但佢哋點都要放假嘅。」

住12座的黃先生，本身已預約今日打疫苗，雖然與11座共用大堂，但他沒有特別擔心，他指通常外傭在假日聚集，已叮囑家中外傭勤洗手及注重清潔。

住海堤灣畔的菲傭Maricel說，僱主告訴她要去檢測，由於僱主的小孩在染疫外傭常到的學校上學，她也經常去該學校，所以擔心自己受感染，而她也不時去Fusion， 所以擔心染疫， 昨天她才去過，看到報道後，知道要去檢測。

而住第10座的梁先生表示，自己已打了復必泰的第一針，過多一個星期便會打第二針，自己注意個人衞生，又保持社交距離，所以不太擔心，「我好少出街食嘢，多數留喺屋企，出嚟都係買餸，戴咗口罩，又打咗針，安心，只要保持社交距離，注意個人衞生，唔係咁驚。香港經過一年多咁嘅環境，好多人都好守規矩。」

女僱主任教學校停課 男僱主為心理醫生在家工作

染疫菲傭的女僱主任教東涌靈糧堂秀德小學4B班，學校學生及同事等均須檢疫。該校昨日全校停課，《蘋果》今日致電東涌靈糧堂秀德小學查詢，校方承認昨日已全校停課，復課未定。據知，昨晨十時左右，學生陸續收到訊息，指不用上課，下月的面授課堂均會取消。

至於染疫菲傭的男僱主，記者前往其所工作心理輔導中心視察，發現中心仍繼續營業。中心負責人林先生證實，菲傭的男僱主為中心一名心理醫生，任職3年，因應疫情平時都會在家工作，有客人需要輔導才會返回中心。

負責人提到，該名心理醫生大多情況是單對單輔導，對上一次返回中心工作的已經是今個月14日，周一（26日）曾短暫返回中心取物品，逗留不超過2分鐘。負責人認為，該名心理醫生已檢測兩次，結果均呈陰性，而中心職員均不屬緊密接觸者，因此中心傳染風險極低，事件對中心運作沒有影響。假如衛生防護中心有進一步指引，中心將積極配合。

負責人未有提及受影響顧客人數，指客戶重視個人私隱。他強調中心今日收工後會全面消毒，並安排全部職員檢測。客戶方面，他指客戶可因應情況，客戶可將輔導模式改為遙距輔導作為過渡方案。

另外，負責人指菲傭染疫後曾聯絡該名心理醫生，據知現時他在竹蒿灣隔離，對他們一家情況感到擔心，尤其是染疫嬰兒，會交由該名醫生自行何時復工，

由於染疫外傭曾到過映灣坊1樓22-23號鋪 Fusion， 富東廣場（包括富東街市），東薈城（包括商場），文東路公園， 青衣青綠街5號 聖多默宗徒堂，政府發出公告，曾到過該等地方的居民都要強制檢測，今晨當局在映灣園附近的東涌北公園設立流動採樣站，9時前已有居民排隊，高峰期約有500人輪候，10時採樣站開門，之後流程加快，疏導排隊人士，居民平均輪候一小時。

居民李太住映灣園附近，但她曾到過東薈城，所以帶着兒子到採樣站進行檢測，排隊個多小時才完成。「盡公民責任，做咗安心啲，去過佢（染疫外傭）逗留過嘅地方，本身都打咗兩針疫苗，但唔知有冇咁快保護到，所以嚟檢測吓。」她指其他家庭成員都有打疫苗。

另外，位於青衣青綠街38號青衣市政大廈2樓的檢測中心，今早亦出現人龍，大約有40人輪候做檢測，但居民表示只是因應個人需要而做檢測，與確診菲傭曾到訪區內教堂無關。

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