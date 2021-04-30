深井碧堤半島路口轉出青山公路的一組交通燈，最近懷疑被當局作出改動，紅燈候車時間大增，綠燈行車時間大減，最短只有12秒；導致早上繁忙時段屋苑車輛大擠塞，甚至倒灌入停車場，車龍塞至停車場6樓。有居民埋怨：「朝朝返工，喺停車場嘅時間仲多過喺條路！」

由8座大廈組成的碧堤半島共有3,345個單位和2,573個住客車位，車輛由停車場駛出屋苑小路後，經過一組交通燈，便能駛上青山公路深井段往屯門或九龍。住戶Ric向《蘋果》表示，較早前當局在深井天主教小學對出一個行人過路處進行工程，將分段過路處改為直行式過路處，工程於4月初完成。惟上周二（20日），他發覺住戶車輛駛出燈口的綠燈時間大幅減少，以往是30秒左右，但當日一瞬間便轉紅燈；他於本周一（26日）錄得綠燈時間只得12秒。

Ric指，「快閃綠燈」導致早上繁忙時段駛出碧堤半島的車輛大擠塞，甚至倒灌入停車場6樓。他說：「以往由停車場出發，只需5至10分鐘就可以駛上青山公路，𠵱家要20分鐘以上呀！」他甚至試過因在停車場塞車，趕不及回公司開會，甫出閘便要調頭駛返停車場，然後回家開線上會議。他曾向管理處投訴，翌日綠燈時間回復以往，但不出兩日又變短。部分住戶亦有在屋苑的fb羣組大呻塞車之苦，

根據Ric提供的片段，他的座駕在周一於停車場6樓遇上車龍，只能緩慢駛往地面閘口。他指當日早上約8時半出車，塞了近25分鐘，至9時左右才排至交通燈位。他平時駛往位於東涌的公司，車程只需約20分鐘，不禁大嘆：「朝朝返工，喺停車場嘅時間仲多過喺條路！」

同樣住在碧堤半島的劉小姐亦指，曾聽聞有住戶在早上繁忙時間塞了40分鐘才能由停車場的樓層到達地下閘口位置。她表示，自交通燈調整後，碧堤居民近兩周都飽受塞車之苦，惟運輸署未有採取即時措施以作改善，「冇理由兩個禮拜你都唔做嘢㗎嘛...去返最初嗰個setting已經冇呢個問題存在！」

屋苑停車場閘口與路口交通燈相距約40米，路面有3條行車線，兩線右轉出九龍，一線左轉往屯門。《蘋果》一連兩日於早上繁忙時間到場視察和計時，周三早上（28日）的綠燈時間約17秒，往九龍的兩線共計約14部車可通過；紅燈時間則約1分43秒。由屋苑駛出的車輛大排長龍，部分私家車倒灌上停車場。

記者在周四（29日）早8時半直擊Ric出車，發現綠燈和紅燈時間分別增加至約20秒和1分58秒，惟車龍和倒灌現象均未再出現，屋苑小路則不時有車等待轉出路口。Ric只需約7分鐘便能由停車場6樓駛至交通燈位。

Ric估計不少住戶因擔心再在停車場塞車，決定提早出門，「facebook（羣組）都有（鄰居）講，以前我7點9出門口，𠵱家我預7點3，預早返公司食早餐仲好。」Ric認為提早出門並非解決問題的根本方法，批評相關部門未考慮清楚便作改動，「可能佢哋計時間，或者去諗改交通燈嘅規劃唔係諗得好完善。」

汀深區議員劉志雄坦言，近日收到不少碧堤半島的住客就事件向他投訴，以他所知，運輸署仍在調整綠燈的時間，「𠵱家就會暢通，但亦都有時候會塞嘅。」他認為署方今次責無旁貸，「因為始終佢係專業，亦掌握晒所有數據，我覺得佢係需要負上全責。」此外，他批評規劃署未有做好把關角色，因區內將有不少屋苑落成，預期附近交通會更為擠塞，擔心同類倒灌現象再度出現。

香港運輸研究學會資深會員熊永達解釋，現時運輸署所使用的交通燈主要分兩大類，一類屬於高智能，將區內不同交通燈連結一組，按路面交通情況智能調節燈號時間，務求做到疏導車流；另一類則屬獨立運用，其燈號長短時間依賴所輸入的數據，每日至少八次按不同繁忙時段調整燈號時間。

他估計是次碧堤所採用的屬獨立運作交通燈，這類燈號並非百分百能做到疏導路面效果，原因是「數據係死，人係生嘅」，數據可能已經過時，燈號只能按原來設計調節，靈活性不及智能燈號。他認為運輸署理應在收到投訴後，安排工程人員到場，親身了解車流變化，重新輸入相關數據以作改善。

運輸署表示，為改善青山公路（深井段）往荃灣方向近碧堤半島的交通狀況，署方委託路政署進行相關路段的道路工程，包括將深井天主教小學對出的分段式行人過路處改建為直過式行人過路處及擴闊上述路段往荃灣方向的行車路。其中行人過路處改建工程於今年3月動工，並於4月中完成，為配合新行人過路處的安排及平衡整體路口交通情況，相關交通燈組訊號曾作出調整，現時早上繁忙時段駛出碧堤半島路口的紅燈和綠燈時間分別約為兩分鐘及17秒。

運輸署承認曾接獲有關工程的查詢，並一直與相關部門及各持份者保持緊密溝通，進行實地視察和進一步解說相關交通燈訊號的新安排。路政署正就上述路段往荃灣方向的行車路擴闊工程擬備工程期間所需的臨時交通安排，有關道路擴闊工程預計可於今年年中動工，當上述道路工程完成後，早上繁忙時段駛出碧堤半島路口的紅燈和綠燈時間將分別為一分半至兩分鐘及約23秒，與道路工程前的情況相若，屆時道路安全及整體交通都會有所改善。

路政署則表示相關的交通燈訊號安排，由運輸署負責制定及實施。

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