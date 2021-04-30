因應首宗社區感染雙變種病毒個案，政府宣佈全港外傭都要強制檢測，並在外傭工作簽證加入必須打疫苗的新要求。有外傭受訪時，坦言為了飯碗無奈接受。僱主稱，雖然接種疫苗不是壞事，但如是強迫就認為過份。另外有外傭公司提到，接獲不少僱主求助，他們均感到十分擾人，另外傭們都相當抗拒打針。

外傭無奈接受：香港工作是我們的飯碗

居住於東堤灣畔第九座的外傭Bona指，不同意政府稱外傭為高風險群組，「我們遵守所有規則，在假日聚會時，亦有戴上口罩、消毒和遵守社交距離規定，我們十分乾淨。」對於政府規定所有來港外傭和即將續約的外傭強制接種，Bona亦不置可否，坦言對近日疫苗接連發生事故十分擔心，但若政府強制她打疫苗，為了留在香港工作，Bona亦會無奈接受，「我認為最好跟從政府政策，因為對菲傭來說，在香港工作是我們的『飯碗』（bread and butter）。」

在港工作20年的Chrity則指，自己因疫情已減少外出與朋友聚會，亦十分認同強制疫苗注射政策，「為了其他人的健康着想，我們應配合政策，亦需更警惕」。Chrity提到，自己將會接種疫苗，但對疫苗安全感到憂慮，「我們要先檢查身體，若身體狀況許可，疫苗亦或者有效」。

僱主：強制接種疫苗過份

東涌居民鄭先生家中有聘請外傭，他認為雖接種疫苗不是壞事，但認為若強制疫苗接種，則未免過份，「政府叫佢哋打都係為佢哋好，但好似太強迫」。鄭先生指他的外傭亦將於數月後續約，政策要求接種下雖只能無奈接受，但不會強迫外傭打疫苗，「咁都要睇佢意願嘅，如果佢寧願唔做都唔打嘅話，我都冇辦法」。他提到，自己不太擔心會因家中傭工感染變種病毒，「我平時都有叫佢做好啲防疫措施，唔好（聚會時）咁親密」。

李先生則支持外傭強制疫苗接種，「大家都安全啲呀嘛」，不認為政策過份強迫，「我自己都會打啦」。李先生亦提到，未來亦將與外傭商量，希望她再假日減少外出，避免感染病毒，亦會叮囑外傭格外留神和做足防疫措施。

李先生的外傭也認同強制疫苗檢測措施，「對我好，對其他人亦好，為何不可」，但不認同政府指外傭屬高風險群組，強調自己亦不會參與大型聚會，以保障安全，「我們不知病毒從何以來，不可隨便怪責任何人」。

外傭公司：僱主感擾人 外傭抗拒打針

外傭公司職員陳女士表示，政府政策一出，但不少僱主十分恐慌，紛紛致電他們查詢，她向僱主們解釋政策後，都感到相當擾人，例如有些新入職、做了檢測只有數日的外傭，政策下需要再做一次。

另外，陳女士認為檢測政策倉卒，檢測時間太短，指全港共約37萬名外傭，「用計數機篤一篤，每日要做5萬個以上」。她又提到，有些僱主身兼數職，在家時間很短，家中外傭難以抽出時間檢測。如果預約不到檢測，可能要僱主自行請假，才可以讓外傭在平日檢測。

外傭方面，陳女士指外傭們不太抗拒強檢，但接種疫苗就相當憂慮，因不止是香港，全世界都出現疫苗接種事故，她們都十分擔心，「有僱主想叫工人打針，我哋問工人願唔願意，好多人都唔願意打唔肯打」。

映灣園第11座晚上烏燈黑火

一名未有外遊紀錄的39歲菲傭確診染疫，隨後被驗出帶有N501Y及E484K雙重變種病毒基因，源頭不明，由她照顧的10個月大女嬰亦確診感染，其工作及居住地點東涌映灣園第11座，全幢居民需要撤離前往隔離中心檢疫21天。昨晚映灣園第11座，由於居民已經全部撤離，整幢大廈烏燈黑火。

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