疫情肆虐下，市民減少外出消費，網上騙案集團於是四出搵食犯案，其中一個集團在網上開設多個專頁賣情人節花、名牌電器、LEGO等產品釣客，並招攬一心搵快錢的人借出傀儡戶口收錢，半年間欺騙112人，涉款27萬。連同這個網騙集團，警方在今個月中的半個月內，以洗黑錢等罪拘捕69名騙徒，當中包括集團骨幹成員，涉及329宗網上購物騙案，騙款超過160萬。

警方於4月18日至30日，進行代號為「鐵將」的執法行動，打擊網上購物騙案，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「勒索」等罪名一共拘捕69人，包括44男25女，16歲-65歲，撿獲手機、銀行存摺及提款卡等證物，相信已搗破兩個網騙集團，當中包括早前破獲的大嶼山禁區紙騙案。

至於另一個網騙集團，則在去年10月至今年3月期間，欺騙112名市民，涉及27萬元騙款。毒品調查科財富調查組高級督察李健芯表示，警方於本月19日至20日期間，突擊搜查港九及新界多個住宅 ，以涉嫌洗黑錢拘捕21名本地人（13男8女 ），年齡18-58歲，當中包括網騙集團的骨幹成員及傀儡戶口持有人。

被捕人士報稱無業、 保安員、髮型師及 美容師等，警方在行動中撿獲37張銀行卡、一批銀行文件，有被捕人士表示希望搵快錢，因而借出戶口給網騙集團作傀儡戶口，其中有個案的報酬僅低至1000元。集團招攬多人提供傀儡戶口，用作收取受害人款項，其間用了25個傀儡戶口，收受112名受害人的27.8萬騙款。

李健芯稱，該網騙集團開設多個社交媒體、二手購物網專頁，聲稱售賣不同種類的產品，包括LEGO玩具、情人節鮮花及名牌電器等，以低於市價做招徠，而當受害人過數後，賣家便會立即失蹤，受害人亦收不到貨，即使上專頁留言亦很快被刪除。

警方網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司張天樂表示，科技罪案近十年大幅上升，由2011年的2206宗，大幅上升至 2020年的12916宗，升幅約5倍，而損失金額則上升19倍。

他表示，科技罪案的升幅，主要由網購騙案所帶動，網上購物騙案於2016年有1302宗，至2020年上升至6678宗，損失金額亦由2730萬元，升至1.2億元，升幅3倍半。

張天樂稱，網購騙案在2020年更有加劇趨勢，相信與疫情有關，其中在2020年的6678宗網購騙案中，有2400宗涉及口罩騙案。另外，今年亦有29宗涉及演唱會門票的騙案，有10宗是涉及近期一隊樂隊組合的演唱會門票，不排除因疫情緩和而死灰復燃。

今年2月，40多名於網上訂購情人節玫瑰花後無貨收的市民關注警方今次破案拉人，他們指事後雖曾報案，部份人亦已跟警方落口供，但兩個月來音訊全無。因此得悉警方今次破案，希望是偵破他們被騙的案件，他們每人被騙1000多元，雖然數目不多，但希望警方破案拉人，不要讓騙徒逍遙法外。

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