第四波疫潮捱到尾聲，不過傳染力更強的變種病毒已靜悄悄殺入社區。一名未有外遊紀錄的39歲菲傭確診染疫，之後被驗出帶有N501Y及E484K變種病毒基因，源頭不明，而由她照顧的10個月大女嬰亦確診感染。港大感染及傳病中心總監何柏良表示，相信變種病毒已由本月開始流入社區，隠形病人導致社區出現第二代傳播；雙重變異病毒的傳染性高50%，令疫苗效用最少減半，隨時一觸即發引爆第五波。衞生防護中心總監林文健指今次是社區中首宗本地感染變種病毒的個案，她曾到過的聖多默宗徒堂、富東廣場、文東路公園、東薈城及映灣園一間超市需被列入強制檢測範圍，與她曾接觸的密切接觸者及菲傭居住的東涌映灣園第11座所有居民都需隔離檢疫21日。

政府昨晚刊憲，經評估後需將東涌映灣園第11座列為受限區域，居民需進行強檢。惟衞生防護中心總監林文健到場視察後表示，指今次是本港社區中第一宗本地感染變種病毒株的個案，認為情況嚴峻，全幢約400戶居民都需要撤離檢疫21日，而她曾到過的地方亦會發出強制檢測公告。

第11座以400戶計，如平均每戶3人計，居民人數已逾千達1200人，撤離消息令居民措手不及，政府側派出大批旅遊巴士通宵接載居民前往隔離中心，居民回家執拾行李離開，有飼養動物及雀鳥的居民向親友求助，將寵物帶走代為照顧，或交予漁護處看管，今次撤離較特別的是有不少寵物交由他人帶離托管。只管人不管寵物是否穩妥，本港2月一名女富商確診肺炎，其飼養的一隻寵物犬，其後也確定「低程度」感染，可能是全球首例狗隻確診。香港漁護署當時表示，很可能是被人類傳染，但狗並無相關病徵，呼籲市民不要過度擔心，因為目前沒有證據顯示狗會傳染病毒給人類。

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