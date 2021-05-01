女子墮樓位置為一雜貨店後方天井，警方消防一度封鎖店舖。
下午4時許，旺角彌敦道新興大廈一名女子，被發現由大廈高處墮至天井位置。警方消防到場後，證實女子已告不治。由於天井位於大廈一雜貨店後方，警方消防一度封鎖店舖。警方其後聯絡死者家屬，女子身份和墮樓原因目前仍待調查。
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