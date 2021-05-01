一名駐守長沙灣警署的男警疑墮網上情緣騙案。據知該名男警駐守長沙灣警署，平日於報案室工作，入職1至2年，去年他透過交友App認識一名女子，二人相談甚歡，但一直未能見面，對方更聲稱因疫情關係，一直滯留日本，未能回港，急需金錢應急。

男警得悉後，先後多次匯款予對方，合共約20萬元，至今年4月，該名男警與女網友失去聯絡，始知受騙，於是向上級尋求協助，之後到元朗警署報案。

警方表示，元朗警署昨日（4月30日）接獲一名男子報案，指懷疑被人騙去合共約20萬港元，案件列作以欺騙手段取得財產，由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

近年網上情緣騙案有持續上升趨勢，根據警方數字，去年共有905宗，較2019年上升逾五成，損失金額達2.1億元。同類騙案涉及的手法亦多變，本報早前則踢爆在疫情下美容院被數度勒令停業，疑有推銷集團伺機擴展掠水業務殺入中醫界，有「中醫妹」經交友App釣客，噓寒問暖故作曖昧，目的為氹客購買中醫療程，即使事主無病無痛，仍被游說幫襯逾萬元、長達一年的中醫療程。中醫妹更會連環劏客，數日內再推銷過萬元的教育課程。

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