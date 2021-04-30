中環蘭桂坊，凌晨約2時，一名34歲英籍男子在擺花街與德己立街附近偷走一輛的士，將車駛至灣仔駱克道57號對開停下，然後走到分域街一間酒吧飲酒，的士司機事後報警。警員在分域街一間酒吧內尋獲該涉案英籍男子，他滿身酒氣被揭無牌駕駛，酒精呼氣測試逾百度嚴重超標，分別涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者風險保險及酒後駕駛被捕，案件交由中區警區刑事調查隊跟進。

據47歲姓鄭的士司機表示，事發時在蘭桂坊附近候客期間落車與行家聊天，涉案英籍男子曾詢問是否有司機願意去西貢，稍後，發現英籍男子上車將的士駛走，於是立刻與行家四處兜截，並通知同行留意及報警。其後有行家通知在灣仔駱克道發現的士，於是趕往現場，發現的士車頭及車尾沙板輕微撞毀，車上多了一個相信屬英籍男子留下的背囊，行家其後再在附近分域街近軒尼詩道一間酒吧發現該英籍男子，警員趕至酒吧，將涉案男子拘捕調查。

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