一名未有外遊紀錄、居於東涌映灣園第11座的菲傭於日前確診感染變種COVID-19病毒，源頭不明。大廈現被列為受限區域，全幢約950名居民需撤離往竹篙灣隔離營檢疫21日。有正被隔離的住戶表示，入營後久未獲發食物，需向窗外大叫才有工作人員派發杯麵。她批評政府缺乏準備，自己在隔離首日只收到兩個杯麵充飢，房內生活用品亦嚴重不足，怒斥：「今次政府真係做得好差囉！」

居於映灣園第11座的陳太憶述，「封區」當晚（29日）一直以為只需進行檢測，毋須入住隔離營，「落樓做完檢測，我問佢跟住會點...佢話你返上樓等啦」。豈料昨晨（30日）6時半她突然收到通知，一家三口與外傭都要入住竹篙灣隔離營。4人匆匆收拾細軟，於早上7時左右登上旅遊大巴前往竹篙灣隔離營。

當巴士在約早上8時到達竹篙灣時，工作人員指營內設施尚在整理中，所有住客都要留在車內等待。陳太表示，居民當時即使想去洗手間也被工作人員拒絕，因洗手間仍在清潔當中，只能強忍便意。他們最終在乾等2小時後才成功入營。

陳太和丈夫以及兒子，3人入住同一房間，面積約百多呎，有獨立廁所，外傭則入住隔鄰房間。她指在早上近11時入住後一直未獲發食物，房內只有一套個人護理用品，包括一枝迷你裝的洗頭水和淋浴露，一卷廁紙，一個杯，一枝漱口水，以及兩張單人床，「但只有一套枕頭，一套被畀我哋姐」。

她多次致電熱線要求人員提供其他生活用品和食物，但電話一直打不通，只能使用WhatsApp向有關部門說明自己的需求，「但要等幾耐，有冇人應你，無人知嘅」。

直到下午約3時，出門後久未進食的她終於忍無可忍，向窗外大叫：「我哋好肚餓，有冇人話畀我哋幾多點有嘢食？有冇飯食呀？我哋成日冇食過嘢...你就算杯麵都冇，畀啲餅乾嚟都好吖。」這時，工作人員才前來分派杯麵，「下晝3點幾你先至送個杯麵...真係小朋友好難捱，我哋大人自己都好肚餓」。

下午5時許，人員再度前來派發杯麵作3人的晚餐。陳太萬萬想不到自己入住隔離營首日，不單需多次要求才有食物充飢，更只獲發兩個杯麵作午餐和晚餐，「頓時覺得嗰刻我自己真係似喺監倉...監倉我相信安排得好好，會定時定候有飯」。

今早（1日），陳太一家終於收到並非杯麵的食物，他們的早餐為茄湯通粉，雞翼和雜菜。陳太指，她昨晚已向工作人員提交訂餐表格，惟人員回覆指要在3日後才可提供他們想食的餐點，故在下周二（4日）前，他們一家仍需進食「冇得揀」的飯餐。

陳太透露，有上了年紀的男住戶到今早仍未獲發食物，「因為啲職員成日都旨意我哋用電話催，但問題嗰個阿叔係冇智能電話」。她亦指營內沒有wifi，工作人員亦未有發放數據卡。

「我哋都唔係第一座俾人哋咁樣隔離，你哋（政府）都唔係有啲experience嘅咩？」陳太批評政府準備不足，形容今次的隔離安排有如「掟咗入嚟就算」，亦認為今次決定過於突然，「有咩咪即刻送去檢測，但唔係突然之間叫我哋全幢撤離，同埋你成日五時花六時變...（政府）畀我印象就係有人投訴你，就突然間又轉軚囉」。她指不論港人多麼努力防疫，政府一日不封關，輸入個案總有機會傳染給本地人，「你禁止入境咪得囉」。

衞生署今日晚上8時回覆查詢時，指民安隊收到檢疫人士的要求時，都會盡速回應；惟昨日眾多新入住人士分別在不同時間抵達檢疫中心，因此工作人員需要較多時間來安排和派發膳食，民安隊會盡力為接受檢疫人士提供適切的協助。衞生署亦會繼續密切注視檢疫人士的需求，並適時回應。

衞生署提到，現時約1020名居民於各個檢疫中心接受檢疫，當中包括竹篙灣檢疫中心。 檢疫中心的運作由多個政府部門緊密合作進行，為受檢疫的人士提供生活所需及膳食，包括主要由民眾安全服務隊 (民安隊) 負責場地管理，食物會由民安隊定時直接送到個別房間。此外，社會福利署亦會在房間準備杯麵和小食，供受檢疫人士食用。 竹篙灣檢疫中心內亦備有額外電話卡，檢疫人士如有需要可向駐場民安隊職員提出。

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