周六（1日）晚上7時30分左右，西九龍總區特別職務隊人員根據線報，在上水沙頭角公路馬尾下段高埔北村，截停一名可疑男子，並在其手持紙袋中發現約176克懷疑「冰」毒、約128克懷疑氯胺酮及約35克懷疑霹靂可卡因。

人員及後搜查該男子位於村內的單位，再發現約35克懷疑霹靂可卡因、約366克懷疑「冰」毒、約303克懷疑氯胺酮，約600粒懷疑「五」仔、約110粒懷疑「搖頭丸」及一批毒品包裝工具。

行動中發現的毒品總市值約80萬元，該名20歲姓嚴男子涉嫌販毒被捕，他沒有黑社會背景，現正被扣留調查。調查顯示，毒販利用地方偏僻的村屋用作儲存毒品，而該批毒品主要供應西九龍區內娛樂場所。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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