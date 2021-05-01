東涌映灣園一名未有外遊紀錄的39歲菲傭及由她照顧的10個月大女嬰確診染疫，涉及N501Y及E484K變種病毒株，當局要求全港37萬外傭在5月9日或之前接受檢測，並在外傭工作簽證加入必須打疫苗的新要求，已打2針疫苗及已過14日的外傭可獲豁免。根據網上預約系統資料顯示，全港21個檢測中心，截至早上9時，今日及明日（2日）所有預約已滿額。

當局昨日表示，全港37萬外傭如聚集在今明兩日檢測，難免會出現排長龍情況，呼籲外傭檢測前應網上預約，並盡量選擇在不同時間檢測。網上預約系統顯示，全港21個檢測中心，截至早上9時，港島區4個檢測中心其中3個，今日至7日的預約已爆滿，只有南區利東社區會堂於本月7日尚有少量名額。

此外，勞工處與食物及衞生局於今日及明日亦會在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，為外傭提供免費檢測服務，地點包括：中環遮打道行人專用區（近巴士站）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）、荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

另外，港鐵其中20個港鐵車站現時均設有樣本收集包自助機供免費提取，其中太子站提供1,200個免費樣本收集包供巿民取用，清晨約6時所見，已陸續有巿民到場排隊候取，約1小時派了350個。有巿民帶同外傭到場取樣本包，亦有女傭偕同鄉自行到場取樣本包，另有工作需要14日一檢的巿民到場排隊取包。調景嶺站亦提供約700個樣本包，清晨車站開啟後，亦斷續有巿民到場提取，自助機旁邊有保安看守，秩序良好未見混亂。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568