疫情下，不少港人都會到郊區行山，大嶼山大東山為其中一個郊遊熱點。大東山山頂一個據稱具60年歷史、由英軍所建的公眾水箱，近日因日久失修而漏水。有義工團體為確保行山人士在即將到來的炎炎夏日仍能享受水源，近日發起修補水箱行動，呼籲市民在郊遊時，可順道將由他們準備的修補物料運上山頂。《蘋果》在勞動節到現場直擊「運沙兵團」的運作，發現不少行山客響應號召，為修補水箱萬眾一心，各出一分力。

記者在東涌道最高點伯公坳下車後，隨即見到大東山山腰的涼亭內，有約20支膠樽和20個膠袋，全部都裝滿沙、英泥和黏合劑等修補物料。涼亭內有一張由「大東山爛頭營義工團」貼出的告示，指大東山上的公眾水箱已損壞，「敬請有心人士協助幫忙；每人上山帶少少維修材料義務運上山頂的公眾水箱」。不少行山人士在起步登上大東山前，都會駐足閱讀告示，部份人更會即刻加入成為「運沙兵團」，手拿一樽二袋上山。

熱愛行山的葉小姐，家住大東山附近，勞動節前一晚得悉有人在facebook呼籲幫手運物資到水箱，便趁着假日，專程行了一轉大東山，運送物資上山，「我噚晚喺facebook度見到有個谷，呼籲大家如果經過的話，就幫少少盡少少力，攞啲沙上去，修補個水箱。」

葉小姐表示，由於主力協助搬運物資，行山時沒有帶其他多餘物品，可以輕裝上陣，所以在涼亭拿了一袋約2公斤重的沙上山，「冇乜拎嘢，攞得多啲咪多啲囉，自己有能力可以拎多啲，水樽（裝了沙）容量較少，留畀其他行山人士幫手」。她又指，「個水箱都好緊要，我噚日見到都share咗，想多啲人嚟幫手」。

行山人士Danny第一次協助搬運物資修補水箱，事前並未看到facebook的相關呼籲，「我喺山下面見到涼亭貼咗紙，所以幫手，嚟到先知」。他在涼亭看到相關通告後，立即義不容辭拿起兩支裝滿沙的膠樽，相信其他行山人士都會「量力而為，每個行山人士知道自己能力去到邊，我自己都係攞兩樽，大東山行山人士都唔少，每人拎一兩樽，好快就拎晒」。

由山腰涼亭走到山頂公眾水箱的路程約2.5公里，需時約1小時，沿途頗多步跨甚大的石級。當記者快將到達水箱時，離遠已見到一名穿着灰色長衣、頭戴迷彩色漁夫帽的男子在修補水箱。一眾「運沙兵團」到達目的地後，都會把膠樽和膠袋放在水箱旁邊。現場所見，約有30支膠樽和20袋膠袋，以及兩桶修補物料已運上山。

水箱的長寬深分別為3.5米乘3.5米乘2米，角落處有明顯的修補痕迹。正在修補水箱的男義工自稱Jacky，他指大東山上的公眾水箱已有60年歷史，「係英軍60年代嗰陣時起，下面天池都係」，至於建造公眾水箱的原因，則是「等行山人士經過有水用，所以特登叫英軍幫手，就起咗個水缸同集水區」。

Jacky稱，公眾水箱的水源來自山頂的集水區，並駁有水管通往爛頭營附近供行山人士取水，以免他們「炎夏嗰時冇水用」，但由於日久失修，水箱目前漏水情況非常嚴重，「漏水速度快過嚟水」，嚴格來說修補亦只是為它吊命，以目前漏水情況去評估，應該要將它拆掉重建，「真正要做，其實要拆晒佢起過，但冇資金冇人力」。

他又指，水箱今次已非第一次修葺，「我哋鍾意呢度，所以咪修修補補，大家得閒咪上嚟玩吓囉，有時間咪修葺囉，冇時間就放假先上嚟，今次做咗三日」。根據義工團fb專頁的資料，水箱上一次修葺的年份為2016年。他認為，「一個人做唔到咁多嘢，一啲人捐吓沙呀，捐吓石屎，啲膠漿呀，每人出少少，有啲人話我捐唔到呀，我幫你搬啦，有啲人話我幫你宣傳幫你打文字，個個做少少，我哋鍾意呢度先咁做（自發冇人工）」。

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