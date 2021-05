當局今日及明日在外傭經常聚集的地點加設流動採樣站,為外傭提供免費檢測服務,地點包括:中環遮打道行人專用區(近巴士站)、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口(近港鐵天后站A2出口)、荔枝角公園入口(近港鐵美孚站D出口)、荃灣公園入口(近港鐵荃灣西站D出口)。其中在維園的流動採樣站,暫定今明兩日,早上10時至下午5時開放,至早上11許,現場已有逾1000名外傭到場排隊,有人等了4小時才完成檢測。

在維園的流動採樣站,有來港工作3年的外傭表示,僱主昨日有提醒她需進行檢測,故於今早7時到場排隊。對於政府規定全港37萬名外傭日後續約也必須接種疫苗,她坦言注射疫苗令她感到恐懼,「but (we) need that (vaccination), we need to do so(但我們需要接種,我們需要這樣做)」。

來港19年、一直服務同一僱主的Rose表示自己了解政府要求外傭接種疫苗的政策,並不擔心疫苗的副作用,「I am willing to take the vaccine...I am having my vaccine next month(我願意接種疫苗,下個月會進行接種)」。

有外傭表示,早上9時半已到場排隊,排了4小時才完成檢測,她坦言時間太長,且天氣炎熱,但認為檢測為大家着想,同樣地,對有關外傭簽新合約時要先接種疫苗的安排,她雖然擔心疫苗有副作用,但亦會無奈接受。

另一名排隊檢測的外傭亦謂,已接種了一針疫苗,沒有出現副作用,接受有關外傭接種疫苗的新措施。菲傭Jennifer亦稱,當局措施「For own safety,so it is ok」。

除此之外,確診感染變種病毒的外傭居住的東涌,東涌北公園七人硬地足球場的採樣站亦供所有巿民檢測,今日下午1時至晚上8時運作,但早上9時半已開始有人到場排隊,當中排頭位的外傭提早近4小時到場輪候。

