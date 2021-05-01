當局今日及明日在外傭經常聚集的地點加設流動採樣站，為外傭提供免費檢測服務，地點包括：中環遮打道行人專用區（近巴士站）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）、荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）。其中在維園的流動採樣站，暫定今明兩日，早上10時至下午5時開放，至早上11許，現場已有逾1000名外傭到場排隊，有人等了4小時才完成檢測。

在維園的流動採樣站，有來港工作3年的外傭表示，僱主昨日有提醒她需進行檢測，故於今早7時到場排隊。對於政府規定全港37萬名外傭日後續約也必須接種疫苗，她坦言注射疫苗令她感到恐懼，「but (we) need that (vaccination), we need to do so（但我們需要接種，我們需要這樣做）」。

來港19年、一直服務同一僱主的Rose表示自己了解政府要求外傭接種疫苗的政策，並不擔心疫苗的副作用，「I am willing to take the vaccine...I am having my vaccine next month（我願意接種疫苗，下個月會進行接種）」。

有外傭表示，早上9時半已到場排隊，排了4小時才完成檢測，她坦言時間太長，且天氣炎熱，但認為檢測為大家着想，同樣地，對有關外傭簽新合約時要先接種疫苗的安排，她雖然擔心疫苗有副作用，但亦會無奈接受。

另一名排隊檢測的外傭亦謂，已接種了一針疫苗，沒有出現副作用，接受有關外傭接種疫苗的新措施。菲傭Jennifer亦稱，當局措施「For own safety，so it is ok」。

除此之外，確診感染變種病毒的外傭居住的東涌，東涌北公園七人硬地足球場的採樣站亦供所有巿民檢測，今日下午1時至晚上8時運作，但早上9時半已開始有人到場排隊，當中排頭位的外傭提早近4小時到場輪候。

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