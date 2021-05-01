兩名男子在周四（29日）到大埔廣場一間金舖搶劫，搶去兩條總值約56,000元的金鏈。警方經調查後，於案發當晚及昨日（30日）以涉嫌搶劫罪，拘捕5名年齡介乎14至17歲的涉案中學生，當中2人「扮客」後負責搶去金鏈，其餘3人則負責把風。警方在其中一名被捕男童家中起回兩條被搶去的金鏈。

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司表示，兩名分別15及17歲就讀中學的男童，在案發當日下午4時左右，先後假扮客人進入金舖，並各自聲稱打算選購金飾。當職員在展示金鏈時，首先進入金舖的男童趁機搶去兩條金鏈，二人得手後分頭逃去。二人作案期間，金舖附近另有3名年齡介乎14至15歲的男童負責把風。

警方經調查後，於案發當晚在大埔區內不同地方拘埔3名負責把風的男童，並在他們其中一人家中起回被搶去的兩條金鏈。警方在昨日再突擊搜查兩個單位，拘捕入金舖搶劫的兩名男童。

莊指，5名男童來自4間不同的中學，就讀年級為中二至中五級，並由朋友介紹而相識，相信他們未有被人指使，亦無黑社會背景。5名男童現正被扣留調查，莊指5人犯案前曾經商討和策劃今次的搶劫行動。

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