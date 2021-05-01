一名未有外遊紀錄的39歲菲傭確診染疫，被驗出帶有N501Y及E484K變種病毒基因，源頭不明，由她照顧的10個月大女嬰亦確診。她所住的東涌映灣園第11座列為受限區域，全幢約400戶居民前晚深夜開始撤離檢疫21日。由於當局向染疫菲傭曾到過的地方亦發出強制檢測公告，昨日富東廣場臨時採樣站逼爆，當局臨時加設東薈城採樣站疏導人潮，早上東薈城流動採樣站已有逾百人排隊，人龍打蛇餅，不少人更自備「凳仔」，平均輪候3小時；至中午時分，兩人排隊約兩小時後感到不適，其中一名女童需送院治理。

東薈城採樣站搭建5個帳篷為巿民採樣、以及一架流動採樣車同一時間可為兩人檢測，一名8歲女童早上偕15歲哥哥到採樣站排隊，因他們就讀需要強檢的學校，要取得陰性檢測證明才可上學。天氣繼續放晴，不少人撐傘擋太陽，女童排隊逾1個鐘後感到不適，救護車接報到場，女童由哥哥陪同送院治理。差不多時間，另一名已排隊逾兩小時的婦人亦感到不適，由救護員檢查，婦人稍為休息後拒絕送院。

東涌居民謝小姐早上9時半已到場排隊檢測，至中午時分完成採樣，她直言烈日下都會辛苦，「我本身冇帶遮，都上返樓攞番把遮落嚟。我住呢度，一定會經過東薈城或者富東，為咗安心落嚟檢測」。她認為對疫情發展「冇得擔心」，只盼大家守好本份，做足防禦措施。

另一名東涌居民袁太亦帶同就讀K1的幼子到場檢測，她指由於兒子在富東廣場附近一間幼稚園返學，因此要檢測陰性才可上學，她指早上10時許到場排隊，排了兩個半小時仍未採樣，「噚日已經落嚟睇過，都係咁多人，小朋友有啲扭計」。對於當局要求約滿後要續約或轉換僱主的外傭，申請簽證時將規定必須完成接種兩劑疫苗的安排，她認為「對香港嚟講會安全啲」。

帶小朋友到來排隊的凌先生稱亦等了兩個多小時，因昨日傍晚才接獲消息指小朋友要檢測方可返學，對於疫情是否無望清零，他顯得樂觀，「睇番個情況都唔係太差，只不過可能突然間咁樣好唔適應囉」。

富東廣場的採樣站亦有約百人排隊，居民都出動電動風扇、撥扇散熱。而今日勞動節假期，染疫菲傭曾到訪的東涌文東路公園，平日經常有外傭聚集，早上所見則明顯頓變冷清，空無一人。

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