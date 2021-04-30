患上「原發性肺纖維化」、肺功能不足兩成的暖心媽媽甘雪貞，苦等一星期終獲有心人捐出去世親人的肺臟，昨中午起接受近10小時移植手術，至晚上完成手術，現時留醫深切治療部觀察。其長女Icy昨晚稱，媽媽現時情況大致穩定，但仍需留醫觀察，特別是有沒有出現器官排斥。她表示，衷心感謝捐出去世親友肺臟的善心人，感謝對方無私大愛，讓媽媽有一線生機。

她表示，周四接獲醫院通知，得悉院方覓得合適肺臟，可安排媽媽進行移植。她形容當時心情「太感動了！係奇蹟一樣！」當時院方安排昨日進行移植手術，但疫情關係，家人不能前去醫院探望，昨日整日在家等候，心情忐忑。

直至晚上近10時接獲院方通知指手術完成才鬆一口氣，她憶述，「直到收到手術完成的通知，心情才激動起來，因為手術風險都很高的，知道暫時沒事都已經很感恩！」

現年56歲的甘雪貞，是三子之母，她近日病情惡化，吸氧濃度雖已增至35%，但健康精神仍日漸衰竭，家人雖按院方安排每日給她服食減慢肺纖維化的藥物，但病情並不樂觀，生命在倒數，幸前日獲有心人捐出去世親屬肺臟移植續命。

今年6月是甘媽媽的57歲生日，Icy祝願媽媽早日康復，可以早日回家。

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